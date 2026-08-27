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दिल्ली के तिलक नगर में दिल दहला देने वाला कांड- जिम ट्रेनर ने 21 वर्षीय मॉडल की चाकूओं से गोदकर की हत्या, फरार

तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर इलाके में रहने वाली 21 वर्षीय मॉडल पर उसके जिम ट्रेनर इमरान ने उसके घर में घुसकर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर उसे मौत के घाट उतार दिया.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 27, 2026, 10:06 AM IST
Muskan
मुस्कान (मॉडल)
  • जब घर पर अकेली थी मुस्कान तो उससे मिलने पहुंचा आरोपी इमरान
  • पुलिस के मुताबिक, पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे दोनों
  • घर पर दोनों में हुई अनबन तो इमरान ने चाकुओं से किए ताबड़तोड़ हमले
  • घायल मुस्कान को पड़ोसियों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, बचा नहीं पाए डॉक्टर

दिल्ली के तिलक नगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बुधवार को यहां के ओल्ड महावीर नगर में एक 21 वर्षीय मॉडल पर उसके जिम ट्रेनर इमरान ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक महिला का नाम मुस्कान है और वह स्टूडेंट और मॉडल थी. बुधवार को जब वह अपने घर पर अकेली थी, तब आरोपी ने सेकंड फ्लोर पर मौजूद उसके घर में घुसकर उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए और इसके बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया.

हत्या के बाद आरोपी फरार

हमले के दौरान जब पड़ोसियों से मुस्कान के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे दौड़े-छूटे उसके घर पहुंचे, जहां वह खून से लथपथ घायल पड़ी थी. मुस्कान को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. हत्या का आरोपी इमरान अभी तक फरार है और पुलिस उसकी धड़पकड़ के लिए छापेमारी कर रही है.

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रिलेशनशिप में थे मुस्कान और इमरान

पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों करीब डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था. इमरान पहले जिम में ट्रेनिंग देने का काम करता था और वह पिछले कुछ समय से कोई काम नहीं कर रहा था. बुधवार को वह मुस्कान के घर पर आया और फिर दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. इसके बाद इमरान ने मुस्कान पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए.

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले की छानबीन और आरोपी की धड़पकड़ की कोशिशें शुरू कर दी हैं. वह इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से सबूत इकट्ठा करने में जुटी है. मुस्कान के दोस्त अमन ने बताया कि वह परिवार में तीन बहनों में सबसे छोटी थी. उसकी बड़ी बहन इन दिनों चंडीगढ़ में है, जिसने मुझे कॉल कर घर पर जल्दी पहुंचने को कहा. उसने बताया कि किसी ने मुस्कान को चाकूओं से गोद दिया है.

मुस्कान को परेशान करता था इमरान

अमन ने बताया, ‘मैंने जानकारी मिलते ही तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल कर मुस्कान के घर पहुंचकर उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, जब तक मैं वहां पहुंचा, तब तक एम्बुलेंस पहले ही मुस्कान को हॉस्पिटल की ओर ले जा रही थी.’ अमन के मुताबिक, मुस्कान की बड़ी बहन को यह जानकारी थी कि इमरान उसे परेशान करता है.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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