नोएडा: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में रविवार को वायु गुणवत्ता का स्तर 'गंभीर' दर्ज किया गया जबकि गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकतर इलाकों में यह 'बहुत खराब' की श्रेणी में रही. एक सरकारी एजेंसी ने यह जानकारी दी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, दिल्ली से सटे इन चारों जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के अनुसार रविवार सुबह वायु में प्रमुख प्रदूषक कण पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में रहा.

सीपीसीबी के आंकड़े के मुताबिक, गाजियाबाद के लोनी स्टेशन पर एक्यूआई का स्तर 416, इंदिरापुरम में 374, संजय नगर में 354 और वसुंधरा में 330 रहा. वहीं, गौतमबुद्ध नगर में नोएडा के सेक्टर-116 में एक्यूआई 382 था जबकि सक्टर-62 में 363 रहा. ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क पांच में यह 423 रहा.

Delhi: Air Quality Index is at 405 in Anand Vihar, in ‘severe’ category as per Delhi Pollution Control Committee data.

The AQI is in ‘very poor’ category at several locations in the national capital including Rohini, ITO and Dwarka. pic.twitter.com/JYEttN9zgU

— ANI (@ANI) October 26, 2020