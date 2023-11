Delhi NCR Air Pollution: डॉक्टरों ने चेताया, वायु प्रदूषण फेफड़ों को ही नहीं, ब्रेन- हार्ट को भी प्रभावित करता है

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (Delhi NCR ) में आज रविवार को लगातार छठे दिन दिल्ली में जहरीली धुंध ((Air Pollution) छाई रही. दिल्ली में हवा के गंभीर रूप से प्रभावित होने के बीच शहर के डॉक्टरों ने लोगों को आगाह किया है कि वायु प्रदूषण न केवल फेफड़ों (lungs) को प्रभावित करता है, बल्कि सभी आयु समूह के लोगों के हृदय और मस्तिष्क जैसे अन्य प्रमुख अंगों को भी प्रभावित करता है. प्रतिकूल वायु स्थिति (Air Pollution), विशेष रूप से रात के दौरान शांत हवाओं के कारण प्रदूषण का स्तर आज रविवार को एक बार फिर अति गंभीर-गंभीर श्रेणी में पहुंच गया.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कई अध्ययनों में वायु प्रदूषण को मस्तिष्काघात, मनोभ्रम और संज्ञानात्मक हृास के बढ़ते खतरों से जोड़ा गया है. गुलेरिया वर्तमान में मेदांता अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा, श्वसन और निद्रा औषधि विभाग के अध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ठोस कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है.

डॉ. गुलेरिया ने कहा कि हर बार सर्दियों में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर तक गिर जाती है और इस पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है. उन्होंने कहा, “लंबे समय तक खांसी, सांस लेने में कठिनाई, गले में संक्रमण और सीने में जकड़न के साथ-साथ मरीज चिंता, भ्रम और बढ़ते चिड़चिड़ापन की शिकायत कर रहे हैं. यह वायु प्रदूषण एक बड़ा संकट है जिसे तत्काल अंकुश लगाए जाने की जरूरत है.

#WATCH | Air quality across Delhi continues to be in the ‘Severe’ category as per the Central Pollution Control Board (CPCB).

