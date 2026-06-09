धूल भरी आंधी से दिल्ली में छाया धुंध, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट; जानिए NCR में कब पहुंचेगा मानसून

Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी के बाद मौसम बदला है लोगों को गर्मी से राहत मिली है. IMD ने बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. जानिए मानसून कब पहुंचेगा और अगले दिनों का मौसम कैसा रहेगा.

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Delhi weather

Delhi Weather Update: दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली. तेज धूल भरी आंधी चलने से कई इलाकों में धुंध जैसा माहौल बन गया. इससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई. मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली के किन इलाकों में होगी बारिश?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं उत्तर दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में भी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर भारत में मौसम क्यों बदल रहा है?

मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है. इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में 10 से 14 जून के बीच बारिश हो सकती है. इससे गर्मी का असर कुछ कम होने की उम्मीद है और लोगों को राहत मिल सकती है.

Delhi: Weather changed suddenly with strong dusty winds and overcast skies. Around 7:15 pm in Okhla Industrial Area, gusty winds were seen blowing intensely. pic.twitter.com/ziKn5xAHc5 — IANS (@ians_india) June 9, 2026

तेज हवाओं और ओलावृष्टि की भी चेतावनी

IMD ने बताया है कि 11 और 12 जून को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ बिजली गिरने और आंधी आने की भी संभावना है. 12 जून को दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओलावृष्टि होने की भी आशंका जताई गई है.

उत्तर-पूर्व भारत में पहुंचा मॉनसून

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम तक पहुंच चुका है. इसके साथ ही उत्तर बंगाल के कई हिस्सों में भी मॉनसून सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मॉनसून पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत की ओर तेजी से बढ़ेगा. उत्तर बंगाल के कई जिलों में 13 जून तक भारी बारिश हो सकती है.

दिल्ली-NCR में कब पहुंचेगा मानसून?

हालांकि दिल्ली-एनसीआर में अभी मानसून नहीं पहुंचा है. IMD के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मानसून के 25 से 30 जून के बीच पहुंचने की संभावना है. यानी राजधानी और आसपास के इलाकों के लोगों को अभी करीब दो से तीन हफ्ते और इंतजार करना पड़ सकता है. तब तक बीच-बीच में आंधी और बारिश से मौसम में राहत मिलती रहेगी.