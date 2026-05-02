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Delhi Ncr Emergency Alert System Smartphone Sirens Suddenly Start Blaring Is This A Cause For Panic Know Everything

दिल्ली-NCR में लोगों के स्मार्टफोन पर अचानक से क्यों बजने लगा सायरन? क्या इससे पैनिक होने की जरूरत, जानें एक-एक बात

Delhi-NCR Smartphone Emergency Alert System: आज दिल्ली-एनसीआर में लोगों के स्मार्टफोन पर बजा सायरन एक तरह का मॉक ड्रिल है, जो लोगों को भविष्य की आपदाओं जैसे- भूकंप या बाढ़ के प्रति सचेत करने के लिए डेवलप किया जा रहा एक एडवांस अलर्ट सिस्टम है. इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह पूरी तरह सुरक्षित और सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है.

दिल्ली-एनसीआर में लोगों के स्मार्टफोन पर बजे इमरजेंसी सायरन

आज दोपहर अचानक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लोगों के मोबाइल फोन एक साथ बजने लगे. एक तेज बीप की आवाज और जोरदार वाइब्रेशन के साथ स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो इससे घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है. आइये जानते हैं इस ऐसा होने के पीछे की सारी बात..

क्यों बजने लगा आपके फोन पर सायरन?

स्मार्टफोन तेज आवाज और मैसेज सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम (Cell Broadcast Alert System) का एक हिस्सा है. इसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) और दूरसंचार विभाग द्वारा टेस्ट किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या सरकार एक साथ देश के करोड़ों नागरिकों तक वार्निंग मैसेज पहुंचा सकती है या नहीं.

क्या सरकार पहले से करती है इत्तला?

बता दें कि सरकार और मौसम विभाग अक्सर सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और रेडियो के जरिए इस तरह के टेस्ट की जानकारी पहले ही दे देते हैं. हालांकि, कई बार लोग इन मैसेज को मिस कर देते हैं और अचानक सायरन बजने पर डर जाते हैं. यह टेस्ट समय-समय पर अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से किया जाता है.

क्या इससे पैनिक होने की जरूरत है?

बिल्कुल नहीं! स्मार्टफोन पर आए मैसेज में साफ तौर पर लिखा होता है कि यह एक सैंपल टेस्टिंग है. इससे आपके फोन के डेटा या प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है. यह सिर्फ एक तकनीकी परीक्षण है ताकि भविष्य में भूकंप, बाढ़ या सुनामी जैसी किसी भी वास्तविक आपदा के समय लोगों को तुरंत अलर्ट किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके.

स्मार्टफोन सायरन सिस्टम काम कैसे करता है?

सेल ब्रॉडकास्ट एक ऐसी तकनीक है जो बिना इंटरनेट के भी काम करती है. यह सीधे मोबाइल टावर के जरिए आपके फोन तक सिग्नल भेजती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर नेटवर्क जाम भी हो जाए, तब भी यह संदेश आप तक पहुंच जाएगा, इसमें आवाज इतनी तेज रखी जाती है कि अगर फोन साइलेंट मोड पर भी हो, तब भी आपकी नजर उस पर पड़ जाए.

आपको क्या करने की जरूरत है?

जब आपके फोन पर ऐसा कोई अलर्ट आए, तो उसे ध्यान से पढ़ें. अगर वह TEST मैसेज है, तो बस OK या Dismiss बटन पर क्लिक कर दें. आपको इसके लिए किसी ऐप को डाउनलोड करने या किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती. बस इसे एक सुरक्षा ड्रिल की तरह समझें जैसे स्कूलों या ऑफिसों में फायर ड्रिल होती है.

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