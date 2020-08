नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में चल रहे अरबों रुपए के हवाला गिरोह के सरगना लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग को गिरफ्तार किया गया है. सांग पर चीनी खुफिया सर्विस का एजेंट होने का शक है. सांग पर चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (एमएसएस) से जुड़े होने का शक है. लुओ सांग ने 40 से अधिक बैंक खाते संचालित किए, जो कई शेल कंपनियों से जुड़े थे. विभाग ने कहा कि हवाला संचालन 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन से जुड़ा था. फिलहाल विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लुओ सांग का गहन पूछताछ जारी है. Also Read - कांग्रेस प्रवक्‍ता राजीव त्‍यागी का कॉर्डियक अरेस्‍ट से अचानक निधन, राहुल गांधी बोले- पार्टी ने अपना एक बब्बर शेर खो दिया

शीर्ष खुफिया सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि जाली आधार कार्ड और यात्रा दस्तावेज के जरिए सांग ने चार्ली पेंग के नाम से नकली भारतीय पहचान बनाई थी. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उसे 2018 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था.

तिब्बत के ल्हासा में चेंग गुआन जू का स्थायी निवासी लुओ सांग लगभग सात से आठ साल पहले ल्हासा में एमएसएस के संपर्क में आया था, जो चीन की बाहरी खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य करती है.

