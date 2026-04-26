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झुलसती गर्मी से कब मिलेगा राहत? मौसम को लेकर IMD ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए डिटेल

Delhi Weather News: दिल्ली-NCR में तेज गर्मी के बीच राहत की खबर. जानिए कब मिलेगी हीटवेव से राहत और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम अपडेट.

Published date india.com Published: April 26, 2026 10:24 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Delhi Weather News
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Delhi Weather News: दिल्ली-NCR में इस समय तेज गर्मी का दौर चल रहा है. 26 अप्रैल तक तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच पहुंच गया है. दिन में तेज लू चल रही है और हवा काफी सूखी है. बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, खासकर दोपहर के समय. पिछले कुछ दिनों से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. रात में भी ज्यादा राहत नहीं मिल रही, क्योंकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा बना हुआ है.

हीटवेव परेशान हुए लोग

इस बार गर्मी ज्यादा महसूस होने की बड़ी वजह है गर्म और सूखी पश्चिमी हवाएं. ये हवाएं करीब 18 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे शरीर और ज्यादा गर्म महसूस करता है. साथ ही, रात का तापमान भी 25 से 27 डिग्री के बीच है, जिससे ठंडक नहीं मिल रही. बादल भी नहीं हैं, इसलिए सीधी धूप पूरे दिन जमीन को गर्म कर रही है और शहरों में गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है.

कब मिलेगी राहत?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि गर्मी से राहत कब मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 अप्रैल तक ज्यादा बदलाव नहीं होगा और तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहेगा. लेकिन 28 अप्रैल से राहत शुरू हो सकती है. तापमान में करीब 4 से 6 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी. इसके बाद 29 और 30 अप्रैल तक मौसम और बेहतर हो जाएगा और गर्मी थोड़ी कम लगेगी.

मौसम में बदलाव की वजह क्या है

मौसम में ये बदलाव कुछ खास कारणों से होगा. उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिससे हवा का पैटर्न बदल रहा है. गर्म पश्चिमी हवाओं की जगह ठंडी पूर्वी हवाएं आने लगेंगी. इसके अलावा आसपास के इलाकों में मौसम का दबाव भी बदल रहा है, जिससे बादल बन सकते हैं. यही कारण है कि तापमान धीरे-धीरे कम होगा और मौसम थोड़ा राहत देगा.

बारिश और तेज हवाओं के भी संकेत

27 से 29 अप्रैल के बीच हल्की बारिश, बादल और तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है. इससे धूप कम लगेगी और गर्मी से राहत मिलेगी. आने वाले दिनों में तापमान 37 से 41 डिग्री के बीच आ सकता है, जो अभी के मुकाबले काफी बेहतर रहेगा. कुल मिलाकर, कुछ ही दिनों में दिल्ली-NCR के लोगों को इस तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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