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राजधानी में बढ़ेगी गर्मी, UP और राज्यों में तूफान का अलर्ट, IMD ने बताया कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

Kal Ka Mausam: दिल्ली में तेज गर्मी और लू का असर बढ़ेगा, वहीं यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड में बारिश और आंधी का अलर्ट है. लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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Kal Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है. तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, 28 अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रह सकता है. दिन के समय लू चलने की भी संभावना है, जिससे गर्मी और ज्यादा महसूस होगी. ऐसे में लोगों को दिन में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर दोपहर के समय.

यूपी में आंधी और बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया है. हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, कानपुर और लखनऊ समेत कई जगहों पर बारिश हो सकती है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लखनऊ में तापमान करीब 41 डिग्री तक जा सकता है, जबकि रात में 27 डिग्री के आसपास रहेगा. लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है.

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज

राजस्थान के कई इलाकों में भी मौसम बदलने वाला है. बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, अलवर और जयपुर जैसे शहरों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट है. यहां करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. जयपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की उम्मीद है. दिन में गर्मी रहेगी, लेकिन शाम के समय मौसम थोड़ा राहत दे सकता है.

उत्तराखंड में तेज हवा और बारिश की संभावना

उत्तराखंड के कई जिलों में भी मौसम खराब रह सकता है. देहरादून में तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है, जबकि रात में 21 डिग्री रहेगा. नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को खास सावधानी रखने की सलाह दी गई है.

लोगों के लिए जरूरी सलाह

इस बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. जहां एक तरफ दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी और लू से बचना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ यूपी और राजस्थान में आंधी-बारिश के दौरान सुरक्षित रहना जरूरी है. मौसम विभाग ने कहा है कि लोग जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें और मौसम से जुड़ी जानकारी पर नजर रखें. सही सावधानी अपनाकर इन हालात से बचा जा सकता है.

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