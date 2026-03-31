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दिल्ली में गिरने वाले हैं ओले, होगी तेज बारिश... तूफान का भी अलर्ट, IMD का लेटेस्ट अपडेट
Delhi Rain-Hailstorm Alert: राजधानी दिल्ली में मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तेज बारिश के साथ ओले पड़ने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही तूफान का भी अलर्ट है.
Delhi Rain-Hailstorm Alert: राजधानी दिल्ली-NCR में तेज बारिश के साथ ओले पड़ने का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में कई इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है. IMD के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है.
IMD का कहना है कि दिल्ली में 60 KM/H की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. ये हवाएं फसलों और यातायात को नुकसान पहुंचा सकती हैं. मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है. खासकर दोपहिया वाहन चालकों और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
गर्मी से मिलेगी राहत
बारिश और ओले पड़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऑफिस जाने वाले लोगों और छात्रों को ट्रैफिक जाम और देरी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, किसानों के लिए भी ये मौसम चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि ओले फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हालांकि, इससे लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में गर्मी का असर बढ़ रहा था, ऐसे में यह बारिश मौसम को थोड़ा सुहावना बना सकती है.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग के अलर्ट को नजरअंदाज न करें और जरूरी सावधानियां बरतें. घर से निकलते समय मौसम की जानकारी जरूर लें और अनावश्यक यात्रा से बचें. साथ ही, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचने की सलाह दी गई है. कुल मिलाकर, दिल्ली में आने वाले दिन मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. ऐसे में सतर्क रहना और समय पर जानकारी लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है.
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