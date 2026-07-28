दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, चाणक्यपुरी-कर्तव्य पथ सहित इन इलाकों का मौसम हुआ सुहाना, भीषण उमस से राहत

दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है. चाणक्यपुरी और कर्तव्य पथ से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने दिल्लीवासियों को भीषण उमस से बड़ी राहत दिलाई है.

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दिल्ली-NCR में बारिश

Delhi-NCR weather alert: राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कई हिस्सों में तेज बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. पिछले कुछ दिनों से जारी उमस भरी गर्मी के बाद हुई इस मूसलाधार बारिश ने दिल्लीवासियों को बड़ी राहत दी है. मध्य दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से चाणक्यपुरी और कर्तव्य पथ से बारिश के खूबसूरत दृश्य सामने आ रहे हैं. इस बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और हवा में ताजगी आ गई है.

चाणक्यपुरी और कर्तव्य पथ पर खुशनुमा नज़ारा

. मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 29 जुलाई को भी दिनभर आसमान में काले बादल छाए रहने और अधिकांश इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया गया है. बारिश शुरू होते ही दिल्ली के वीआईपी इलाकों में मौसम बेहद दिलकश हो गया. कर्तव्य पथ पर लगातार हो रही बारिश के बीच का नज़ारा काफी मनमोहक दिख रहा है.

VIDEO | Delhi: Rain lashes parts of Delhi-NCR. Visuals from Chanakyapuri (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/PRDThKCmHH — Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026

चाणक्यपुरी स्थित दूतावास क्षेत्र (Embassy Area) में भी सड़कों पर बारिश की फुहारों ने लोगों को चिलचिलाती धूप और चिपचिपी गर्मी से तुरंत निजात दिलाई. स्थानीय लोग और पर्यटक इस सुहावने मौसम का आनंद लेते नजर आए

उमस से मुक्ति

बारिश के कारण जहां एक ओर लोगों को उमस से मुक्ति मिली है, वहीं दूसरी ओर जलभराव की संभावना को देखते हुए वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. निचले इलाकों और प्रमुख चौराहों पर यातायात की गति धीमी हो सकती है. मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले रास्तों से बचने और वाहन चलाते समय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने की अपील की है. मौसम एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक बारिश का यह दौर रुक-रुक कर जारी रह सकता है.

बारिश से हवा हुई साफ

लगातार हो रही बारिश का सकारात्मक असर दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिला है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सुबह के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 87 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. एनसीआर के अन्य शहरों में भी हवा साफ बनी हुई है, फरीदाबाद में AQI 78, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 78 दर्ज किया गया. दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में AQI का स्तर 100 से नीचे बना हुआ है. लगातार हो रही इस बारिश से प्रदूषण का स्तर और कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.