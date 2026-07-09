बारिश आई, आफत लाई... मानसून की पहली फुहार से दिल्ली-NCR बेहाल; जाम-जलभराव से बढ़ी परेशानी | Video

Delhi NCR Rain: दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बुधवार सुबह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश हो रही है. इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भरने और लंबे ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. कई जगह वाहन धीमी रफ्तार से चलते दिखाई दिए तो कई इलाकों में पानी से लबालब सड़के भरी नजर आई. मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए दिल्ली के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश, गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.
भारत मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन घंटों में दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है. इसके साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक की संभावना भी जताई गई है.
#WATCH दिल्ली: शहर में भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ।
वीडियो बुराड़ी इलाके से है। pic.twitter.com/kwETxPzl9J
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026
पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मॉनसून और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बादल लगातार बन रहे हैं. इसी वजह से आने वाले समय में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-NCR में भारी बारिश से ट्रैफिक बाधित हुई। वीडियो NH-24 से है। pic.twitter.com/Oq93zhXND3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026
बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई. नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला. दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल और कॉलेज के छात्र तथा दूसरे यात्रियों को घंटों सड़क पर फंसे रहना पड़ा. गुरुग्राम में पहले ही बारिश के दौरान सड़क धंसने की घटना सामने आ चुकी है, जिससे ट्रैफिक और ज्यादा प्रभावित हुआ. कई जगह अंडरपास और निचले इलाकों में पानी भर गया. इससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा और सफर सामान्य दिनों की तुलना में काफी लंबा हो गया.
#WATCH इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश): शहर में बारिश के कारण NH-24 पर ट्रैफिक दिखा। pic.twitter.com/jsQxt6nCry
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के कई मौसम केंद्रों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई. सफदरजंग में 14.2 मिमी, पालम में 19.2 मिमी, लोधी रोड में 17.8 मिमी, रिज क्षेत्र में 54.3 मिमी और आयानगर में 37.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.
#WATCH दिल्ली: भारी बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर जलभराव हुआ।
वीडियो महरौली-बदरपुर रोड से है। pic.twitter.com/dzqFv363dl
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026
बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली. हालांकि जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कुछ घंटों और आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है. ऐसे में लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की जरूरत है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें