बारिश आई, आफत लाई... मानसून की पहली फुहार से दिल्ली-NCR बेहाल; जाम-जलभराव से बढ़ी परेशानी | Video

Delhi NCR Rain: दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव और लंबा जाम लगा.मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 9, 2026, 10:52 AM IST
delhi rain, ncr weather
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  • दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी
  • जलभराव से कई सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम
  • तेज हवाओं और गरज-चमक की चेतावनी जारी
  • अगले कुछ घंटों तक बारिश के आसार

Delhi NCR Rain: दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बुधवार सुबह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश हो रही है. इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भरने और लंबे ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. कई जगह वाहन धीमी रफ्तार से चलते दिखाई दिए तो कई इलाकों में पानी से लबालब सड़के भरी नजर आई. मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए दिल्ली के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश, गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.

IMD का रेड अलर्ट

भारत मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन घंटों में दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है. इसके साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक की संभावना भी जताई गई है.

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पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मॉनसून और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बादल लगातार बन रहे हैं. इसी वजह से आने वाले समय में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है.

ट्रैफिक जाम से लोगों की बढ़ी परेशानी

बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई. नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला. दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल और कॉलेज के छात्र तथा दूसरे यात्रियों को घंटों सड़क पर फंसे रहना पड़ा. गुरुग्राम में पहले ही बारिश के दौरान सड़क धंसने की घटना सामने आ चुकी है, जिससे ट्रैफिक और ज्यादा प्रभावित हुआ. कई जगह अंडरपास और निचले इलाकों में पानी भर गया. इससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा और सफर सामान्य दिनों की तुलना में काफी लंबा हो गया.

अलग-अलग इलाकों में दर्ज हुई अच्छी बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के कई मौसम केंद्रों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई. सफदरजंग में 14.2 मिमी, पालम में 19.2 मिमी, लोधी रोड में 17.8 मिमी, रिज क्षेत्र में 54.3 मिमी और आयानगर में 37.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली. हालांकि जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कुछ घंटों और आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है. ऐसे में लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की जरूरत है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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