दिल्ली से सफर होगा आसान, बनेंगे तीन नए रेल कॉरिडोर, यूपी के 10 शहरों से कनेक्टिविटी होगी बेहतर

दिल्ली-एनसीआर में तीन नए रेल कॉरिडोर बनने की तैयारी है. इससे यूपी के 10 शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों का सफर आसान होने के साथ रोजगार के नए मौके भी बढ़ेंगे.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 26, 2026, 8:16 PM IST
delhi ncr rail corridor
delhi ncr rail corridor (Image: AI)
  • तीन नए रेल कॉरिडोर बदलेंगे एनसीआर की कनेक्टिविटी
  • यूपी के दस शहरों को मिलेगा फायदा
  • दिल्ली आए बिना आसान होगा शहरों का सफर
  • रोजगार, व्यापार और परिवहन सुविधाओं को मिलेगी रफ्तार

दिल्ली-एनसीआर का तेजी से विस्तार हो रहा है. बढ़ती आबादी और विकास को देखते हुए मास्टर प्लान 2041 के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं. इसका मकसद लोगों को बेहतर आवास, रोजगार और आसान परिवहन सुविधा देना है. योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य दिल्ली में ट्रैफिक का दबाव कम करना है. इसके लिए एनसीआर के शहरों को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को हर काम के लिए दिल्ली नहीं आना पड़े और सफर भी पहले से काफी आसान हो जाए.

तीन नए रेल कॉरिडोर से मिलेगा बड़ा फायदा

मास्टर प्लान 2041 के तहत दिल्ली के आसपास तीन नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इन कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर हरियाणा और राजस्थान तक जाएगा. इससे नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के करीब 10 शहरों को सीधा फायदा मिलेगा. इन शहरों में तेजी से औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. नई रेल सुविधा मिलने से लोगों की यात्रा आसान होगी और व्यापार के साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.

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पहले और दूसरे रेल कॉरिडोर से जुड़ेंगे कई शहर

पहला रेल कॉरिडोर गाजियाबाद और बागपत को हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और सोनीपत से जोड़ेगा. इस रूट पर बड़ी आबादी रहती है, इसलिए लाखों यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा. वहीं दूसरा रेल कॉरिडोर मेरठ, बुलंदशहर, शामली और खुर्जा जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों को हरियाणा के पानीपत, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी से जोड़ेगा. इससे राज्यों के बीच सफर पहले से तेज और आसान हो जाएगा.

तीसरे कॉरिडोर से बढ़ेगी राज्यों की कनेक्टिविटी

तीसरा रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, डिबाई और मुजफ्फरनगर को हरियाणा के जींद, भिवानी और नारनौल से जोड़ेगा. इसके अलावा राजस्थान के अलवर को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. इस नई रेल लाइन से तीन राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी. इससे यात्रियों के साथ व्यापारियों और उद्योगों को भी फायदा मिलेगा. माल ढुलाई आसान होगी और कई क्षेत्रों में आर्थिक विकास को नई गति मिल सकती है.

लोगों को मिलेगा तेज सफर और नई सुविधाएं

इन तीनों रेल कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली-एनसीआर में यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी. लोग बिना दिल्ली आए एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से पहुंच सकेंगे. इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा में लगने वाला समय भी बचेगा. साथ ही नए उद्योग, निवेश और रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद है. आने वाले वर्षों में यह परियोजना पूरे एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई शहरों के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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