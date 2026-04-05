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दिल्ली-NCR में इस दिन तेज बारिश और ओले कर सकते हैं परेशान, सबसे ज्यादा कहां होगा मौसम खराब; IMD का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में आज रात हल्की बारिश और ओलों पड़ने का अनुमान है. वहीं, 7 अप्रैल से एक मौसम पूरी तरह से बदलने की संभावना है. इसका असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा.

Published date india.com Published: April 5, 2026 9:34 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
दिल्ली-NCR में इस दिन तेज बारिश और ओले कर सकते हैं परेशान, सबसे ज्यादा कहां होगा मौसम खराब; IMD का अलर्ट
फोटो AI की मदद से बनाई गई है.

Delhi-NCR Rain-Hailstorms Forecast: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. जहां आमतौर पर अप्रैल के महीने में तेज गर्मी देखने को मिलती है, वहीं इस बार लोगों को ठंडी हवाओं, बादलों और बारिश का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, आज रात दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है.

बताया जा रहा है कि ये बदलाव एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की वजह से हो रहा है. ये सिस्टम भूमध्य सागर से नमी लेकर आता है और उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करता है. इसी कारण दिल्ली में इन दिनों अजीब सा मौसम देखने को मिल रहा है, जहां कभी बादल छा जाते हैं तो कभी तेज हवा और गरज के साथ बारिश होती है.

कहां-कहां देखने को मिलेगा असर?

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, गुरुग्राम, दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में आज रात बारिश और ओले गिरने की संभावना ज्यादा है. हालांकि, ये सिस्टम पूरी तरह से एकसमान नहीं है, यानी कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है तो कुछ जगहों पर मौसम सामान्य भी रह सकता है.

7 अप्रैल से बदलेगा मौसम

लेकिन असली चिंता 7 अप्रैल से शुरू होने वाले नए मौसम सिस्टम को लेकर है. ये पश्चिमी विक्षोभ पहले से ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है और इसका असर 7 से 9 अप्रैल के बीच देश के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है. राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों और यहां तक कि उत्तर-पूर्व भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

इस दौरान तेज बारिश के साथ बड़े आकार के ओले गिरने की आशंका है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है. हाल ही में 3 और 4 अप्रैल को आए ओलों ने कई राज्यों में गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था. ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे 6 अप्रैल से पहले अपनी तैयार फसल की कटाई कर लें.

मौसम विभाग का कहना है कि ये सिस्टम करीब 10 अप्रैल तक सक्रिय रह सकता है. इसके बाद धीरे-धीरे मौसम साफ होगा और गर्मी फिर से अपने तेवर दिखाने लगेगी. अप्रैल के दूसरे हिस्से में तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को एक बार फिर गर्मी का सामना करना पड़ेगा. कुल मिलाकर, अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं. जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और मौसम से जुड़ी अपडेट्स पर नजर बनाए रखें.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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