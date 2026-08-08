बारिश और कांवड़ यात्रा से रूकी दिल्ली-NCR की रफ्तार, लगा घंटों लंबा जाम; रेंगती दिखीं गाड़ियां

Delhi NCR traffic: दिल्ली-NCR में शनिवार को बारिश और कांवड़ यात्रा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. सावन के चलते बड़ी संख्या में कांवड़िए दिल्ली और आसपास के इलाकों से गुजर रहे हैं. उनकी सुरक्षा को देखते हुए कई रास्तों पर बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन किया गया है. इससे ट्रैफिक का दबाव दूसरे रास्तों पर बढ़ गया. इसी बीच तेज बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए. दिल्ली-NCR के कई बॉर्डर पर एक से दो किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया और गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार से चलती नजर आईं.
कांवड़ यात्रा के चलते पहले से ही कई रास्तों पर ट्रैफिक को बदला गया था. ऐसे में अचानक हुई तेज बारिश ने लोगों की मुश्किल और बढ़ा दी. कई सड़कों और अंडरपास में पानी भर गया, जिससे वाहन आसानी से आगे नहीं बढ़ सके. जिन रास्तों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया था, वहां भी वाहनों की संख्या बढ़ती चली गई. इसका असर दिल्ली से जुड़े एनसीआर के रास्तों पर साफ दिखाई दिया. कई जगह वाहन लंबे समय तक एक ही जगह फंसे रहे और लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा.
दिल्ली-नोएडा के DND और चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा देखने को मिला. इसके अलावा दिल्ली-गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली-गुरुग्राम की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. वीकेंड होने के कारण सड़कों पर पहले से ही काफी वाहन थे. कांवड़ यात्रा के लिए किए गए बदलाव और बारिश के कारण स्थिति और खराब हो गई. कई लोगों को कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में भी काफी ज्यादा समय लगा. जाम के कारण ऑफिस, जरूरी काम और दूसरे सफर पर निकले लोगों को परेशानी हुई.
Noida, Uttar Pradesh: Following the rain, a nearly 1-km-long traffic jam has formed on the road from Sector 18 Underpass towards Film City Flyover, slowing down vehicular movement. pic.twitter.com/0rmgAhTJDz
— IANS (@ians_india) August 8, 2026
जाम की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस लगातार सड़कों पर व्यवस्था संभालने में जुटी रही. जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने की कोशिश भी की गई, ताकि वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सके. पुलिस की ओर से लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई. लोगों से कहा गया कि अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो ऐसे समय में सड़क पर निकलने से बचें. साथ ही सफर से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें, ताकि जाम वाले रास्तों से बचा जा सके.
बारिश और कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-NCR में सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है. ऐसे में लोगों को निजी वाहन लेकर निकलने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है. दिल्ली मेट्रो उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, जिन्हें दिल्ली और एनसीआर के बीच सफर करना है. अगर सड़क से जाना जरूरी है तो निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति देखना बेहतर रहेगा. इससे जाम में फंसने से बचा जा सकता है और सफर का समय भी कम हो सकता है.
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