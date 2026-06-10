Delhi Rain: दिल्ली-NCR में देर रात तेज बारिश, 128 kmph की स्पीड से चलीं हवाएं- गर्मी से मिली राहत

Delhi-NCR Rain: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी. देर रात शुरू हुई तेज बारिश और तेज रफ्तार हवाओं ने कई दिनों से पड़ रही उमस और तपिश को काफी हद तक कम कर दिया. मौसम के इस बदलाव ने लोगों को राहत की सांस लेने का मौका दिया, जो पिछले कुछ दिनों से बढ़ते तापमान और चिपचिपी गर्मी से परेशान थे.
मंगलवार (1o जून) देर रात दिल्ली के कई हिस्सों में बादल घिरने शुरू हुए और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया. कुछ जगहों पर हवाओं की रफ्तार बेहद तेज दर्ज की गई. मौसम में आए इस अचानक बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे रात और सुबह का मौसम काफी सुहाना हो गया.
#WATCH | Delhi: Odisha CM Mohan Charan Majhi arrives at the Delhi Airport. pic.twitter.com/Sw88vnkncK
— ANI (@ANI) June 9, 2026
मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमीय परिस्थितियों के कारण ये बदलाव देखने को मिला. तेज हवाओं ने राजधानी क्षेत्र में मौसम को प्रभावित किया, जिससे तापमान में कमी आई. एक्सपर्ट्स अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.
दिल्ली-एनसीआर में इस साल गर्मी का असर काफी ज्यादा महसूस किया गया है. दिन के समय तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ था, जिसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है.
मानसून से पहले इस तरह की बारिश सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है. हालांकि, मौसम का रुख लगातार बदल रहा है, इसलिए लोगों को मौसम विभाग की सलाह पर नजर बनाए रखनी चाहिए. खासकर तेज हवाओं और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए.
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