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दिल्ली-NCR में मिली गर्मी से राहत! बारिश और तेज हवाओं से सुहाना हुआ मौसम, येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में हल्की बारिश और तेज हवाओं से गर्मी से राहत मिली है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में और बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई है.

Delhi-NCR Rain: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (30 मार्च, 2026) दोपहर अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी. दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं ने पूरे इलाके का मौसम सुहावना बना दिया. पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच यह बदलाव लोगों के लिए राहत भरा साबित हुआ.

मौसम विभाग ने पहले ही इस बदलाव का अनुमान लगाते हुए येलो अलर्ट जारी किया था. अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि कुछ समय के लिए ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है. तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी और कम विजिबिलिटी की भी संभावना जताई गई है.

किन-किन इलाकों में हुई बारिश?

बारिश का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली. जहां अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं सोमवार को यह घटकर करीब 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया. न्यूनतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा ऊपर 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ये बदलाव मौसमी परिवर्तन का हिस्सा है। सर्दियों के खत्म होने और गर्मियों के शुरू होने के बीच इस तरह के बदलाव आम होते हैं. इस समय पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के बीच इंटरैक्शन हो रहा है, जिससे बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है.

इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है, जिसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार से फिर से बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह का मौसम खेती और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन तेज हवाएं और आंधी कुछ जगहों पर नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर में अचानक हुए इस मौसम बदलाव ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम और भी करवट ले सकता है. ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना और जरूरी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है.

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