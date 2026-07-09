Delhi NCR Rains LIVE Updates 9 JULY: बारिश ने रोकी दिल्ली-NCR की रफ्तार, सड़कों पर रेंग रहीं गाड़ियां- जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Delhi NCR Rains Red Alert LIVE Updates 9 JULY: मानसून ने दिल्ली-NCR समेत यूपी के कई हिस्सों में रफ्तार पकड़ ली है. बुधवार रात से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं. कई जगहों से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. गुरुवार (जुलाई, 09, 2026) सुबह ऑफिस पहुंचने वालों को भारी जाम का सामना करना पड़ा. आधे घंटे के सफर के लिए लोगों को डेढ़ से 2 घंटे तक सड़कों पर रहना पड़ा. भारी जलभराव के कारण ट्रैफिक ठप हो गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इमरजेंसी रूट डायवर्जन लागू करना पड़ा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के लिए भारी बारिश का ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. दिल्ली-NCR के अलावा महाराष्ट्र, केरल से भी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और पुणे में भी हफ्ते की शुरुआत से ही बारिश का दौर जारी है. कई जगह लैंडस्लाइड और इमारत गिरने की खबरें भी सामने आई हैं.
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