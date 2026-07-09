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Delhi NCR Rains LIVE Updates 9 JULY: बारिश ने रोकी दिल्ली-NCR की रफ्तार, सड़कों पर रेंग रहीं गाड़ियां- जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Delhi NCR Rains LIVE Updates 9 JULY: मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में भी बारिश का अलर्ट है.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 9, 2026, 1:06 PM IST
Delhi NCR Rains LIVE Updates 9 JULY
Delhi NCR Rains LIVE Updates 9 JULY

Delhi NCR Rains Red Alert LIVE Updates 9 JULY: मानसून ने दिल्ली-NCR समेत यूपी के कई हिस्सों में रफ्तार पकड़ ली है. बुधवार रात से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं. कई जगहों से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. गुरुवार (जुलाई, 09, 2026) सुबह ऑफिस पहुंचने वालों को भारी जाम का सामना करना पड़ा. आधे घंटे के सफर के लिए लोगों को डेढ़ से 2 घंटे तक सड़कों पर रहना पड़ा. भारी जलभराव के कारण ट्रैफिक ठप हो गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इमरजेंसी रूट डायवर्जन लागू करना पड़ा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के लिए भारी बारिश का ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. दिल्ली-NCR के अलावा महाराष्ट्र, केरल से भी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और पुणे में भी हफ्ते की शुरुआत से ही बारिश का दौर जारी है. कई जगह लैंडस्लाइड और इमारत गिरने की खबरें भी सामने आई हैं.

Delhi NCR Rains LIVE Updates 9 JULY:

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 8 July: दिल्ली-यूपी में अगले 12 घंटे भारी! मुंबई समेत 13 राज्यों में बारिश-आंधी, जानें IMD का अपडेट

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  • Jul 9, 2026 1:25 PM IST
    महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक बॉटलिंग प्लांट से लगभग 3000 LPG सिलेंडर बाढ़ के पानी में बहकर पातालगंगा नदी में चले गए. इनमें भरे और खाली दोनों सिलेंडर हैं. प्रशासन ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है.

  • Jul 9, 2026 1:21 PM IST
    महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक बॉटलिंग प्लांट से लगभग 3000 LPG सिलेंडर बाढ़ के पानी में बहकर पातालगंगा नदी में चले गए. इनमें भरे और खाली दोनों सिलेंडर हैं. प्रशासन ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है.

  • Jul 9, 2026 1:20 PM IST

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    महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक बॉटलिंग प्लांट से लगभग 3000 LPG सिलेंडर बाढ़ के पानी में बहकर पातालगंगा नदी में चले गए. इनमें भरे और खाली दोनों सिलेंडर हैं. प्रशासन ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है.

    https://x.com/AHindinews/status/2075115314623479995

  • Jul 9, 2026 1:13 PM IST

    <font color="0f1419” face=”TwitterChirp, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif”>दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मॉनसून की तैयारियों का जायजा लेने के लिए PWD कंट्रोल रूम का दौरा किया.

    <font color="0f1419” face=”TwitterChirp, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif”>

    https://x.com/AHindinews/status/2075123022856630736

  • Jul 9, 2026 1:13 PM IST

    भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के लिए भारी बारिश का ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है.

  • Jul 9, 2026 1:09 PM IST

    बुधवार रात से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं. कई जगहों से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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