बारिश नहीं, फिर भी दिल्ली-एनसीआर में है उमस, जानें क्यों लू से ज्यादा जानलेवा होती है चिपचिपी गर्मी?

Humidity:दिल्ली में रविवार (28 जून) को कुछ जगहों पर लू जैसे हालात रहे और हीट इंडेक्स (HI) या “रियल फील” तापमान फिर से 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया. ऐसा इसलिए है क्योंकि उमस काफी पड़ रही है. एचआई, जो हवा के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता (humidity) को मिलाकर यह बताता है कि गर्मी कितनी महसूस हो रही है, पूरे दिन ज़्यादा बना रहा क्योंकि आर्द्रता 37% से 70% के बीच रही. दिल्ली में एचआई सुबह 11:30 बजे 49.1°C, दोपहर 2:30 बजे 50°C और शाम 5:30 बजे 50.7°C दर्ज किया गया. आइये जानते है कि क्यों ये उमस लू जितनी ही खतरनाक है.
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हवा में नमी ज्यादा होती है तो पसीना नहीं सूखता, इससे बॉडी का आंतरिक तापमान बढ़ जाता है. इससे हीट स्ट्रोक और दिल की बीमारियों का जानलेना खतरा होता है.
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जब मानसून आता है तो उमस वाली गर्मी का खतरा 125 फीसदी तक बढ़ जाता है. यह हवा में नमी और तापमान के घाटक मिश्रण के कारण होता है. इसे ही वेब बल्ब तापमान कहा जाता है.
यूनिवर्सिटी आफ रीडिंग, लीड्स और आइआइटीएम पुणे के एक साझा अध्ययन में 84 वर्षों के मौसम डाटा का विश्लेषण किया गया. यह डाटा 1940 से 2023 के बीच का था. दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य लेखक डा अक्षय देवरास के अनुसार, लोग गर्मियों की लू से तो सावधान रहते हैं, लेकिन मानसून वाली उमस भरी गर्मी को गंभीरता से नहीं लेते.
दिल्ली में यमुना के आसपास के इलाकों जैसे आइटीओ, कश्मीरी गेट और पूर्वी दिल्ली में नमी का स्तर ज्यादा रहता है. घनी बस्तियों में रहने वाले लोगों को इस समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है क्योंकि खराब वेंटिलेशन इसे और बदतर बना देता है.
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