Delhi School News: स्मॉग, ठंड और GRAP-4 का अटैक; क्या दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल होंगे ऑनलाइन?

Delhi-NCR School: दिल्ली-NCR में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद GRAP-4 प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए गए हैं. स्मॉग, कम विजिबिलिटी और कड़ाके की ठंड ने हालात और खराब कर दिए हैं, जिससे बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है.

दिल्ली-NCR में इस समय हालात काफी खराब हैं. हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘सीवियर’ स्तर पर पहुंच गया है. चारों तरफ घना स्मॉग छाया हुआ है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है और लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक मानी जा रही है. इसी कारण सरकार ने GRAP-4 यानी प्रदूषण से निपटने के सबसे सख्त नियम फिर से लागू कर दिए हैं.

प्रदूषण के साथ-साथ कड़ाके की ठंड भी परेशानी बढ़ा रही है. मौसम विभाग ने शीत लहर की चेतावनी दी है और बताया है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है. सुबह और रात के समय तापमान काफी गिर रहा है, जिससे बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है. इन हालातों को देखते हुए अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों को बंद रखा जाएगा या फिर ऑनलाइन और हाइब्रिड क्लास शुरू की जाएंगी.

क्या ऑनलाइन होंगे स्कूल?

GRAP-4 नियमों के तहत सरकार को स्कूल और कॉलेज बंद करने या पढ़ाई को ऑनलाइन करने का अधिकार होता है. फिलहाल 19 जनवरी को स्कूल बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो ऐसा फैसला लिया जा सकता है. जानकारी के अनुसार, बोर्ड परीक्षा देने वाले कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर बाकी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में कराई जा सकती है.

इससे पहले भी ठंड और कोहरे की वजह से स्कूलों में छुट्टियां दी जा चुकी हैं. दिल्ली में स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहे थे, जबकि नोएडा में कक्षा 8 तक के स्कूलों को 16 और 17 जनवरी को बंद रखने के आदेश दिए गए थे. लगातार छुट्टियों के कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है और अभिभावक भी परेशान हैं. फिलहाल प्रदूषण, ठंड और कोहरे की वजह से स्कूलों को लेकर स्थिति साफ नहीं है. सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा. माता-पिता और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल और प्रशासन की ओर से आने वाली आधिकारिक जानकारी पर नजर रखें.

