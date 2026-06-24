Delhi-NCR traffic alert: दिल्ली में 4 घंटे बंद रहेगा भोगल फ्लाईओवर, गुरुग्राम में 25 दिनों का रूट डायवर्जन, देखें नई ट्रैफिक एडवाइजरी

Bhogal Flyover closure news: दिल्ली के भोगल फ्लाईओवर, मथुरा रोड, पर नाइट क्लोजर और गुरुग्राम के एमडीआई चौक पर सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है. भोगाल फ्लाईओवर 24, 27, 29 जून और 2 जुलाई को रात 12 से सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा. एमडीआई चौक का डायवर्जन 23 जून से 20 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा.

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दिल्ली-गुरुग्राम रूट एडवाइजरी

Delhi-NCR traffic route advisory: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है. दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल (RRTS) प्रोजेक्ट और गुरुग्राम में सीवर लाइन मरम्मत के चलते दिल्ली और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के चलते मथुरा रोड पर स्थित भोगल फ्लाईओवर को रात के समय निर्माण कार्य के लिए पूरी तरह बंद किया जा रहा है, वहीं गुरुग्राम के व्यस्त एमडीआई चौक (MDI Chowk) पर सीवर लाइन बिछाने के लिए लगभग 25 दिनों तक रूट डायवर्ट रहेगा. अगर आप भी इन रूटों से यात्रा करने वाले हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की ये एडवाइजरी आपके लिए ही है…

भोगल फ्लाईओवर रात में रहेगा पूरी तरह बंद

दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस स्टील स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के चलते मथुरा रोड पर स्थित भोगाल फ्लाईओवर के दोनों रास्तों को रात के समय पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. ये क्लोजर 24 जून, 27 जून, 29 जून और 2 जुलाई 2026 की रात को रात 12:00 बजे से सुबह 04:00 बजे तक प्रभावी रहेगा.

TRAFFIC ADVISORY Traffic movement will be affected due to the complete night closure of both carriageways of Bhogal Flyover, Mathura Road for Delhi-Meerut RRTS steel structure erection work. Closure Dates: 24.06.2026, 27.06.2026, 29.06.2026 & 02.07.2026 Time: 12:00 Midnight… pic.twitter.com/KEXYRBzB0u — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) June 23, 2026

इस दौरान भारी निर्माण कार्य किया जाना है. इस दौरान वाहन चालकों को परेशानी से बचने के लिए लाला लाजपत राय मार्ग और रिंग रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा समय से पहले शुरू करने की हिदायत दी गई है.

गुरुग्राम के एमडीआई चौक पर रूट डायवर्जन

गुरुग्राम नगर निगम (MCG) द्वारा एमडीआई चौक पर सीवर लाइन डालने का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है. गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, ये काम 23 जून से शुरू होकर 20 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 25 दिनों तक चलेगा. इस दौरान एमडीआई चौक फ्लाईओवर के नीचे से सुखरानी की ओर जाने वाली सड़क और यू-टर्न पूरी तरह से बंद रहेंगे. गुरुग्राम पुलिस ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो अलग-अलग डायवर्जन रूट तैयार किए हैं…

कटारिया चौक या गुरुग्राम-महरौली रोड से सुखरानी जाने वाले वाहन चालक MDI चौक से NH-48 वाले रास्ते का प्रयोग कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं. वहीं, सुखरानी की तरफ से आने वाले और यू-टर्न लेने वाले वाहनों को एमडीआई फ्लाईओवर के ऊपर से जाकर अगले ट्रैफिक सिग्नल से यू-टर्न लेकर वापस आना होगा. यात्रियों से अपील की गई है कि वे सड़कों पर लगाए गए डायवर्जन साइनबोर्ड का बारीकी से पालन करें. किसी भी प्रकार की ट्रैफिक सहायता के लिए यात्री तुरंत आपातकालीन नंबर 112 या हेल्पलाइन नंबर 1095 पर कॉल कर सकते हैं.