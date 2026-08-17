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Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक आज रहेगा बारिश का जोर, कई राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट

आज 17 अगस्त को मानसून कई राज्यों में सक्रिय रहेगा. दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार, झारखंड और पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा है. कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से जलभराव और भूस्खलन की स्थिति बन सकती है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 17, 2026, 6:42 AM IST
Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक आज रहेगा बारिश का जोर, कई राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट
  • दिल्ली-NCR: बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
  • उत्तर प्रदेश: नोएडा समेत कई जिलों में भारी बारिश और गरज-चमक का अलर्ट बना हुआ है.
  • बिहार-झारखंड: कई जिलों में तेज बारिश के साथ जलभराव की स्थिति बन सकती है.
  • पहाड़ी इलाके: उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा है.

Aaj Ka Mausam 17 August: 17 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून का असर मजबूत रहने वाला है. मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पहाड़ी राज्यों के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. खासकर पूर्वी और मध्य भारत में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है.

राजधानी दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहने और कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. दिन का तापमान करीब 34 डिग्री और रात में 26 डिग्री के आसपास रह सकता है. बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने से ट्रैफिक और सामान्य आवाजाही प्रभावित हो सकती है. दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों को सुबह और शाम के समय मौसम में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए.

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यूपी में कई जिलों पर नजर

उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, कानपुर, बरेली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बदायूं, जौनपुर, फतेहपुर और कन्नौज समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर गरज-चमक और तेज हवा के साथ भारी बारिश की स्थिति बन सकती है. ऐसे मौसम में निचले इलाकों में जलभराव और सड़कों पर फिसलन की समस्या बढ़ सकती है.

बिहार-झारखंड में तेज बारिश का दौर

बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है. गया, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा और मधुबनी जैसे इलाकों में मौसम खराब रह सकता है. झारखंड में भी रांची, खूंटी, जमशेदपुर, रामगढ़, हजारीबाग, दुमका, गुमला और सिमडेगा सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट है. तेज बारिश के दौरान निचले इलाकों में पानी भरने और स्थानीय यातायात प्रभावित होने की आशंका रहेगी.

पहाड़ों पर ज्यादा सावधानी जरूरी

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना है. उत्तराखंड में कुछ जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के साथ भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा भी बताया गया है. ऐसे में पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. स्थानीय प्रशासन की सलाह और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा.

पंजाब, राजस्थान, गुजरात और MP में भी असर

पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. गुजरात के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना है. मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. लगातार बारिश वाले क्षेत्रों में खेतों, निचले इलाकों और जलभराव वाले रास्तों पर विशेष सावधानी जरूरी होगी.

पूर्वी भारत में भारी बारिश का खतरा

पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज मौसम खासा सक्रिय रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक गंगीय पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा में कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भी व्यापक बारिश जारी रह सकती है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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