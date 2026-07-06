पूरे देश में बरस रहे बादल, लेकिन दिल्ली को आखिर किसकी लगी नजर? अब जान लीजिए असली वजह

Delhi-NCR Weather Update: देश के अलग-अलग राज्यों में जमकर बारिश हो रही है, मगर राजधानी दिल्ली में कम बारिश की वजह क्या है. मौसम विभाग ने इससे जुड़ी जानकारी दी है.

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देश के अलग-अलग राज्यों में जमकर बारिश हो रही है, मगर दिल्ली में अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है. (Photo/IMD)

देश के अलग-अलग राज्यों में जमकर बारिश हो रही है. गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक सभी राज्यों में अच्छी खासी बारिश हो रही है. मगर देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो चला है. जहां देश के अधिकांश राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हो रही है, मगर दिल्ली में बारिश की कमी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक एक जुलाई से छह जुलाई के बीच पूरे देश में सामान्य से 11 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान जहां सामान्य तौर पर 48 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, वहीं 53.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

दिल्ली में सबसे कम हुई बारिश

दूसरी तरफ दिल्ली में सिर्फ 6.6 मिमी बारिश हुई, जबकि इस समय तक यहां 21 मिमी बारिश हो जानी चाहिए थी. यानी राजधानी में करीब 68 फीसदी बारिश की कमी है. आखिर दिल्ली में बारिश क्यों नहीं हो रही? मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह मानसून ट्रफ है. ये वो मौसमी सिस्टम है जो उत्तर भारत में अच्छी बारिश लेकर आता है. मगर पिछले कुछ दिनों से यह अपने सामान्य स्थान से दक्षिण की तरफ बना हुआ है.

क्यों नहीं हुई दिल्ली में अच्छी बारिश

इसी कारण बारिश वाले बादल दिल्ली की बजाय मध्य और पूर्वी भारत की ओर चले गए. इसके अलावा इस बार बंगाल की खाड़ी से बनने वाले कम दबाव के सिस्टम भी उत्तर-पश्चिम भारत तक नहीं पहुंच पाए. ज्यादातर सिस्टम ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से गुजरते हुए कमजोर हो गए. इसका फायदा मध्य भारत के राज्यों को मिला, जबकि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश कम रही.

मौसम विभाग ने क्या बताया

हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके पीछे वजह ये है कि मानसून ट्रफ धीरे-धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रही है. लेकिन सिर्फ एक-दो बारिश से राजधानी की 68 फीसदी कमी पूरी नहीं होगी. इसके लिए लगातार और अच्छी बारिश की जरूरत होगी. फिलहाल हालात ऐसे हैं कि एक तरफ देश के कई हिस्सों में लोग तेज बारिश से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं.