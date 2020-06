New DElhi Weather Report: दिल्ली में इस समय कोरोना से कोहराम मचा हुआ है लेकिन इस बीच दिल्ली और आस पास के इलाकों सहित पूरे NCR में मौसम बदल गया. शनिवार की सुबह तेज हवाएं चली और बारिश हुई. कई घंटों तक बारिश चलती रहती. इससे दिल्ली वासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली. Also Read - केरल के तट से टकराया मानसून, मौसम विभाग ने नौ जिलों के लिए जारी किया Yellow Alert, जानें क्या है इसका मतलब

पिछले कई दिनों से दिल्ली हरियाणा सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में काफी तेज गर्मी पड़ रही थी कुछ दिन पहले मौसम विभाग ने भी कहा था कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली सहित आसपास के इलाके में बारिश हो सकती है. Also Read - Weather Report: बारिश ने उत्तर और पश्चिम भारत में गर्मी से दिलाई राहत, यूपी में 13 लोगों की मौत, सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान

उधर मौसम विभाग ने एक बार भी जानकारी दी है कि 25 जून तक दिल्ली में और उत्तर भारत में मानसून दे सकता है. शनिवार को पहले 30-50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चली फिर उसके बाद तेज बारिश हुई.

#WATCH Weather change in Delhi; Rain lashes parts of the national capital. Visuals from Rajpath. pic.twitter.com/QtFccr1S83

— ANI (@ANI) June 19, 2020