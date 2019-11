नई दिल्लीः पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र भारी प्रदूषण की मार क्षेल रहा है. शनिवार और रविवार की रात हुई बारिश से लोगों को लगा था कि इस दमघोटू प्रदूषण से कुछ हद तक राहत मिलेगी लेकिन बारिश इतनी हल्की हुई कि प्रदूषण पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ. मौसम वैज्ञानिक भी इस समस्या के बारे में अभी कुछ भी ठीक प्रकार से नहीं कह पा रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने ज्यादा प्रदूषण को हटाने के लिए इतनी हल्की बारिश काफी नहीं है.

पर्यावरण वैज्ञानिक स्मोक बढ़ने के लिए हरियाणा और पंजाब से आ रही हवा को भी एक कारण मान रहे हैं. दिल्‍ली में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. रविवार सुबह दिल्‍ली में एयर क्‍वालिटी इनडेक्‍स (AQI) का स्‍तर 625 रहा, जोकि गंभीर से अधिक है.

Noida: Major pollutants PM 2.5 at 486 and PM 10 at 459 both in ‘severe’ category in Sector-62, according to the National Air Quality Index (NAQI) data. Sector-125, Sector-1 and Sector-116 also in ‘severe’ category. pic.twitter.com/6tOPyjarMP

