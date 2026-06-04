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दिल्ली-NCR में दिन में छाया अंधेरा, आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश; उमस भरी गर्मी से मिली राहत

दिल्ली-एनसीआर में आंधी और बारिश से मौसम सुहाना हो गया. कई इलाकों में दिन में अंधेरा छा गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 4, 2026, 2:54 PM IST
Delhi rain
दिल्ली-एनसीआर में आंधी और बारिश से मौसम हुआ सुहाना. (Image: India.com)

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बुधवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ले ली. सुबह तक तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर होते-होते आसमान में काले बादल छा गए. कई इलाकों में दिन के समय ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई. मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली. हालांकि तेज हवाओं की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई. मौसम विभाग ने पहले ही खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की थी.

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

भारत मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए 4 और 5 जून को येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इन दो दिनों में कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इसके साथ ही तेज हवाएं और आंधी चलने की भी संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलेगी. अधिकारियों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है. खासकर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

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50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है. विभाग ने बताया कि कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की आशंका है. दोपहर के समय 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा रात के समय भी कई जगहों पर हल्की बारिश और बादलों की गरज सुनाई दे सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

5 जून को भी जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के अनुसार 5 जून को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा. इस दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन और रात दोनों समय हल्की बारिश हो सकती है. गरज-चमक और बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है. इसी वजह से 5 जून के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. विभाग का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को बाहर निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

अगले कुछ दिनों का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के मुताबिक 6 जून को भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इस दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. हालांकि किसी विशेष चेतावनी की जरूरत नहीं बताई गई है. वहीं 7 जून को मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने का अनुमान है. इस दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों को कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलती रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान फिर बढ़ सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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