Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में अचानक बदला मौसम, IMD ने जताया अगले 2 घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश का अनुमान

Delhi-NCR Weather: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज हवा चलने के बाद बुधवार सुबह दिल्ली में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 2 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली और दिल्ली-एनसीआर के आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

मौसम विज्ञानियों ने दिल्ली, एनसीआर (हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम) करनाल, महम, रोहतक, भिवानी (हरियाणा) हस्तिनापुर, चांदपुर, अमरोहा (यूपी) के कुछ स्थानों और आसपास के इलाकों में अगले 2 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने का भी अनुमान लगाया है.

