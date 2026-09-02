दिल्ली-NCR में आज जमकर बरसेंगे बादल, झमाझम बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज; उमस से मिलेगी राहत

Delhi Rain Red Alert: दिल्ली-NCR में आज बारिश से मौसम बदलेगा. कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और बिजली की संभावना है. IMD ने जलभराव वाले इलाकों से सावधान रहने की सलाह दी है.

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दिल्ली-NCR में आज जमकर बरसेंगे बादल, बारिश का रेड अलर्ट (Image: AI)

Delhi Rain Red Alert: दिल्ली-NCR में आज मंगलवार (1 सितम्बर, 2026) को हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है. राजधानी के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई, जिससे कई दिनों से उमस और गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली. अब भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने बुधवार (2 सितंबर, 2026) को भी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है. ऐसे में दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों को मौसम को देखते हुए घर से निकलने की सलाह दी गई है.

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

IMD के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में पूरे दिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली भी चमक सकती है. इसके बाद शाम के समय भी हल्की बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

मंगलवार को बारिश ने दी गर्मी से राहत

मंगलवार को दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई. इससे मौसम थोड़ा ठंडा हुआ और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. हालांकि, तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा था. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा था. गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और नोएडा में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

बारिश के साथ तेज हवाओं का भी असर

मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली में उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चल सकती हैं. दिन के समय इनकी रफ्तार करीब 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है. बारिश के साथ तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा भी कुछ इलाकों में रह सकता है. ऐसे में खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचना बेहतर होगा. खासकर बारिश के दौरान बाइक और स्कूटर से सफर करने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.

जलभराव वाले इलाकों से रहें दूर

IMD ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है. दिल्ली में तेज बारिश के दौरान कई सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो सकती है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही. ऐसे में अगर आप बुधवार को ऑफिस, कॉलेज या किसी दूसरे काम से बाहर निकल रहे हैं, तो बारिश का अपडेट देखकर ही निकलना बेहतर रहेगा.