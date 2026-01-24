Hindi India Hindi

Delhi Ncr Weather Update Cold Wave Next Seven Days Temperature Drop Fog Rain Imd Alert

ठंड से फिर कांपेगी दिल्ली...गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Delhi NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में अगले सात दिन कड़ाके की सर्दी, कोहरा, बादल, 27 जनवरी को हल्की बारिश संभव रहेगी जारी.

Delhi NCR weather

Delhi NCR Weather: दिल्ली एनसीआर में बीते दिन हुई बारिश के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है और अब ठंड बढ़ने लगी है. आने वाले कुछ दिनों में यहां ठिठुरन वाली सर्दी महसूस हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी. दिन का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात का तापमान 4 से 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इसका मतलब है कि सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा रहेगी. लोगों को गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव की जरूरत होगी. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.

मौसम विभाग का अनुमान

मौसम विभाग ने बताया है कि 24 से 30 जनवरी के बीच दिल्ली एनसीआर में ठंड बनी रहेगी. इस पूरे सप्ताह मौसम थोड़ा बदला-बदला सा रहेगा. कई जगहों पर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. सुबह के समय घना कोहरा पड़ने की भी संभावना है, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है. खासकर वाहन चालकों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है. 28 से 30 जनवरी के बीच मौसम थोड़ा सामान्य रह सकता है, लेकिन फिर भी बादल और हल्का कोहरा बना रह सकता है. इसका असर ट्रेन, फ्लाइट और सड़क यातायात पर भी पड़ सकता है.

मौसम विभाग का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इस सप्ताह के लिए ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार 24 से 30 जनवरी के बीच रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. दिन का न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. वहीं अधिकतम तापमान दिन में 22 डिग्री और रात में 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. इसका मतलब है कि दिन में हल्की धूप राहत दे सकती है, लेकिन सुबह और रात में ठंड ज्यादा परेशान करेगी.

हल्की बारिश और तेज हवाओं का असर

आईएमडी ने 27 जनवरी को हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई है. इसके साथ ही लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. ये हवाएं ठंड को और ज्यादा बढ़ा देंगी. तेज हवा की वजह से तापमान और कम महसूस होगा. हालांकि 28 से 30 जनवरी के बीच मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन तब भी बादल और हल्का कोहरा बना रह सकता है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की जानकारी पर नजर रखें और ठंड से बचने के लिए जरूरी कदम उठाएं. गर्म कपड़े पहनें, सुबह जल्दी निकलने से बचें और कोहरे में गाड़ी चलाते समय खास सावधानी रखें.