Delhi NCR (Faridabad, Gurgaon, Noida, Ghaziabad) Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह रही. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का तापमान बुधवार सुबह 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि पिछले 16 सालों में दिसंबर में सबसे कम तापमान रहा. फिलहाल तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है.

Delhi: Dense fog engulfs the national capital; low visibility in Dwarka area due to fog pic.twitter.com/WoZ1298FOP

— ANI (@ANI) December 19, 2019