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Delhi Ncr Weather Update Rain Brings Relief Heatwave

दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और ओले गिरने मिली चिलचिलाती गर्मी से राहत

Delhi Weather Update: आज (30 अप्रैल) दिल्ली एनसीआर में बारिश और ओले गिरने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है.

Delhi Weather Update

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी. लेकिन अब मौसम ने अचानक करवट ली है. तेज हवाएं चलने लगी हैं और आसमान में घने बादल छा गए हैं. इस बदलाव से लोगों को बड़ी राहत महसूस हो रही है, खासकर उन लोगों को जो रोज बाहर निकलते हैं या ऑफिस जाते हैं.

बारिश और ओलों ने दी ठंडक

कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे. बारिश की वजह से सड़कों पर गर्मी कम हो गई और हवा ठंडी हो गई. एनसीआर के अलग-अलग शहरों में इस बदलाव का असर साफ देखा गया. लोग घरों से बाहर निकलकर ठंडी हवा का मजा लेते नजर आए. लंबे समय बाद ऐसा मौसम देखने को मिला है, जिससे लोगों का मूड भी बेहतर हुआ है.

#WATCH | Uttar Pradesh: Several parts of Delhi-NCR receive rainfall and hailstorm this evening. Visuals from Sahibabad, in Ghaziabad district. pic.twitter.com/zxVNLUaiwR — ANI (@ANI) April 30, 2026

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं. कुछ जगहों पर हल्की बारिश, तेज हवा और बिजली चमकने की संभावना है. ऐसे मौसम में बाहर जाते समय सावधानी रखना जरूरी है, खासकर बाइक या स्कूटर से चलने वालों के लिए. मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए छाता या रेनकोट साथ रखना समझदारी होगी.

तापमान में आई गिरावट

बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम है. वहीं न्यूनतम तापमान करीब 20.4 डिग्री रहा, जो आम दिनों से काफी कम है. अगर एक दिन पहले की बात करें तो मंगलवार को तापमान ज्यादा था, जिससे साफ है कि मौसम में अचानक गिरावट आई है. इससे लोगों को काफी आराम मिला है, खासकर रात के समय.

आगे भी मिल सकती है राहत

मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुक्रवार और शनिवार को मौसम साफ रह सकता है. लेकिन रविवार से फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. एक नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से 5 मई तक फिर से बारिश और गरज हो सकती है. अच्छी बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान 40 डिग्री के नीचे ही रहने की उम्मीद है, जिससे गर्मी ज्यादा परेशान नहीं करेगी.

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