नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार सुबह हुई बारिश ने ठंड को और भी बढ़ा दिया है. इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में चलने वाली हवा से लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है. बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार को बताया था कि दिल्ली-एनसीआर में अगले दो- तीन दिन बारिश आशंका है.

Delhi: Rain lashes parts of the city; visuals from Krishi Bhawan. pic.twitter.com/ahzul4imVo

— ANI (@ANI) January 28, 2020