दिल्ली के नेहरू प्लेस में अचानक ऐसा क्या हुआ? पुलिस के साथ NSG कमांडो ने घेर लिया पूरा इलाका

दिल्ली के सबसे व्यस्त कारोबारी इलाकों में शामिल नेहरू प्लेस में शुक्रवार सुबह अचानक हलचल बढ़ गई. पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी टीम मौके पर पहुंची. पूरे इलाके को कुछ समय के लिए घेर लिया गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई. हालांकि बाद में साफ किया गया कि यह किसी असली घटना का मामला नहीं था, बल्कि आतंकवादी हमले जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी. इस अभ्यास का मकसद यह देखना था कि अगर कभी बम धमाके जैसी घटना हो जाए तो सभी एजेंसियां कितनी तेजी और तालमेल के साथ काम कर सकती हैं.
पुलिस के मुताबिक यह मॉक ड्रिल सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई और 11 बजकर 20 मिनट तक चली. इस दौरान NSG ने नेहरू प्लेस मार्केट के अंदर दो अलग-अलग जगहों पर बम विस्फोट जैसी स्थिति तैयार की. अभ्यास को पूरी तरह असली जैसा बनाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) में फोन कर बम धमाके की सूचना भी दी गई. जैसे ही सूचना मिली, स्थानीय पुलिस और दूसरी एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं. इसके बाद तय नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई ताकि हर विभाग की तैयारी को परखा जा सके.
न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, ड्रिल के दौरान सबसे पहले पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया. लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया ताकि बचाव कार्य में कोई परेशानी न आए. इसके बाद रेस्क्यू टीम ने घायल बने एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस के अनुसार, नकली विस्फोट के सिर्फ 20 मिनट के भीतर घायल को PCR वैन के जरिए एम्स पहुंचा दिया गया. इस दौरान यह भी देखा गया कि आपात स्थिति में एंबुलेंस और दूसरी राहत टीम कितनी जल्दी मौके तक पहुंच सकती हैं. पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग-अलग एजेंसियों ने मिलकर काम किया और हर कदम तय योजना के मुताबिक उठाया.
ड्रिल के अगले चरण में बम निरोधक दस्ता (BDS) और बम डिटेक्शन टीम (BDT) ने श्वान दस्तों की मदद से पूरे इलाके की जांच की. उनका काम यह पता लगाना था कि कहीं और कोई संदिग्ध विस्फोटक तो मौजूद नहीं है. वहीं ट्रैफिक पुलिस ने आसपास की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही संभाली, ताकि बचाव दल और आपातकालीन सेवाओं को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो. इस अभ्यास के दौरान यह भी जांचा गया कि अलग-अलग विभागों के बीच सूचना कितनी तेजी से पहुंचती है और जरूरत पड़ने पर सभी टीमें किस तरह एक साथ काम करती हैं.
इस आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस और NSG के अलावा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), दिल्ली अग्निशमन सेवा, केंद्रीयकृत दुर्घटना एवं आघात सेवाएं (CATS) और दूसरी आपातकालीन एजेंसियां भी शामिल रहीं. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभ्यास समय-समय पर किए जाते हैं ताकि किसी भी बड़े खतरे की स्थिति में लोगों की जान बचाने और नुकसान कम करने के लिए सभी टीमें पूरी तरह तैयार रहें. इस तरह की मॉक ड्रिल से प्रतिक्रिया समय, आपसी तालमेल और संचार व्यवस्था की भी जांच होती है. इससे भविष्य में किसी वास्तविक आपात स्थिति से निपटने की क्षमता और मजबूत होती है.
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