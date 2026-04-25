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दिल्ली में बनने जा रहा नया रिंग-रोड, राजधानी के किस हिस्से को करेगा ट्रैफिक-मुक्त, जानें रूट से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स
Delhi New Elevated Ring Road: दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने को लेकर दिल्ली सरकार ने एलिवेटेड 55 किमी का रिंग रोड बनाने की घोषणा की है. ये रिंग रोड राजधानी के किस हिस्से में बनाई जाएगी और किन इलाकों को आपस में जोड़ेगी. आइये जानते हैं विस्तार से...
Delhi Kashmere Gate to Ashram elevated ring road: दिल्ली की सड़कों पर घंटों जाम में फंसना अब बीते दिनों की बात होने वाली है. दिल्ली सरकार जाम से निपटने के लिए एक एलिवेटेड रिंग-रोड बनाने पर विचार कर रही है. 55 किमी का ये नया एलिवेटेड रिंग रोड, मौजूदा रिंग रोड के ऊपर बनाई जाएगी. दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर प्रवेश वर्मा के अनुसार, इस रिंग-रोड का काम सबसे पहले कश्मीरी गेट से आश्रम तक वाले रूट पर शुरू की जाएगी. आइये जानते हैं इस बारे में…
दिल्ली में बनेगा 55 KM का रिंग-रोड
दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मौजूदा महात्मा गांधी रिंग रोड के ऊपर एक नया 55 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की है. ये प्रोजेक्ट मौजूदा सड़क के ऊपर एक तीसरी लेयर की तरह काम करेगा. इस रिंग रोड को बनाने के पीछे का उद्देश्य लंबी दूरी तय करने वाले ट्रैफिक को बिना किसी बाधा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना है.
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राजधानी में एलिवेटेड रिंग-रोड बनने की शुरुआत कब से?
रिपोर्ट की मानें तो प्रोजेक्ट की शुरुआत अगले छह महीनों में होने की उम्मीद है. फिलहाल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में जुटे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, सर्वे और टोपोग्राफिकल मैपिंग का काम पूरा होने के बाद अगले पांच हफ्ते में पर्यावरण विभाग की मंजूरी और लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी.
दिल्ली के किस हिस्से को जोड़ेगा रिंग-रोड?
55 किमी का एलिवेटेड रिंग रोड प्रोजेक्ट आजादपुर, कश्मीरी गेट ISBT, आश्रम, मोती बाग, राजौरी गार्डन और पीतमपुरा के पैसिफिक मॉल जैसे दिल्ली के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण हिस्सों को आपस में जोड़ेगा. इसके अलावा, चंदगी राम अखाड़ा से नजफगढ़ तक आउटर रिंग रोड के कुछ हिस्सों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.
PWD मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने दी जानकारी
PWD मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, विभाग ने सभी छह चरणों के लिए रूट का विकल्प तैयार कर लिया है, उन्होंने बताया कि कश्मीरी गेट से आश्रम तक का स्ट्रेच सबसे पहले शुरू किया जा सकता है क्योंकि यहां जमीन अधिग्रहण और पेड़ काटने जैसी बाधाएं सबसे कम हैं. उन्होंने बताया कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी गंभीर है और इसे मल्टी-लेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में देख रही है.
रिंग-रोड के पहला चरण का रूट
प्रोजेक्ट के पहले चरण में कश्मीरी गेट ISBT से आश्रम या DND फ्लाईओवर तक 11.5 किलोमीटर का हिस्सा बनाया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि वैकल्पिक रूप से आजादपुर से कश्मीरी गेट के बीच 9.5 किलोमीटर का हिस्सा भी पहले चरण में लिया जा सकता है. इस स्ट्रेच पर काम करना आसान है क्योंकि यहां यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम अन्य इलाकों के मुकाबले कम जटिल है.
प्रोजेक्ट के 6 चरणों का मास्टर प्लान
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे 55 किमी के प्रोजेक्ट को छह चरणों में बांटा गया है. इसमें आजादपुर से कश्मीरी गेट (9.5 किमी), कश्मीरी गेट से आश्रम (11.5 किमी), आश्रम से मोती बाग (10.5 किमी), मोती बाग से राजौरी गार्डन (10 किमी), राजौरी गार्डन से पीतमपुरा (13.5 किमी) और आउटर रिंग रोड का एक छोटा हिस्सा (2.5 किमी) शामिल है. इस विभाजन से काम की रफ्तार और ट्रैफिक डायवर्जन को मैनेज करना आसान होगा.
जाते-जाते बताते चलें कि मौजूदा फ्लाईओवरों और मेट्रो लाइनों के ऊपर तीसरी लेयर की सड़क बनाना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना होगा. इसकी ऊंचाई जमीन से करीब 15-20 मीटर तक हो सकती है. हालांकि, इतनी ऊंचाई पर रैंप बनाना, ट्रैफिक का वॉल्यूम मैनेज करना और सुरक्षा मानकों को पूरा करना PWD के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी.
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