EXPLAINER: दिल्ली में नई EV पॉलिसी 1 जुलाई से लागू- बदल जाएगी सड़कों की तस्वीर, जानिए इसमें आपके लिए क्या है?

दिल्ली सरकार 1 जुलाई 2026 से नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी लागू करने जा रही है. इस पॉलिसी में EV खरीदने पर बड़े इंसेंटिव, टैक्स छूट और फॉसिल फ्यूल वाहनों पर चरणबद्ध पाबंदी का रोडमैप शामिल है.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 30, 2026, 2:42 PM IST
दिल्ली की नई EV पॉलिसी में आपके लिए क्या है? (image AI)
दिल्ली की नई EV पॉलिसी में आपके लिए क्या है? (image AI)
  • दिल्ली में 1 जुलाई 2026 से नई EV पॉलिसी लागू होगी, जो 2030 तक प्रभावी रहेगी.
  • इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस छूट मिलेगी.
  • 2027 से नए इलेक्ट्रिक ऑटो और 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्टर होंगे.
  • सरकार 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट बनाकर EV अपनाने को तेज करना चाहती है.

दिल्ली सरकार 1 जुलाई 2026 से नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी लागू करने जा रही है, जो 31 मार्च 2030 तक चलेगी. यह पॉलिसी सिर्फ सब्सिडी और छूट तक सीमित नहीं है, बल्कि फॉसिल फ्यूल वाले वाहनों पर चरणबद्ध पाबंदी के साथ EV अपनाने को तेज करने का मिश्रित दृष्टिकोण अपनाती है. दिल्ली EV पॉलिसी 2026-2030 के मुख्य प्रावधान के मुताबिक, इसका मकसद दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारना, तेल आयात घटाना और EV इकोसिस्टम को मजबूत करना है. सरकार का लक्ष्य है कि इंसेंटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी दबाव के जरिए दिल्ली में EV ट्रांजिशन को तेज किया जाए. पॉलिसी में ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस छूट, टू-व्हीलर-थ्री-व्हीलर पर सीधे इंसेंटिव और बड़े स्तर पर चार्जिंग नेटवर्क का वादा शामिल है.

नई EV पॉलिसी की मुख्य बातें क्या हैं?

नई पॉलिसी कई आकर्षक प्रावधान ला रही है. ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर पूरी 100% छूट मिलेगी.
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹30,000 तक, थ्री-व्हीलर पर ₹50,000 तक और N1 गुड्स व्हीकल (माल ढोने वाले वाहन) पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव दिया जाएगा.

दिल्ली में 30,000 से ज्यादा EV चार्जिंग पॉइंट बनाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि रेंज और चार्जिंग की चिंता कम हो.

1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और N1 गुड्स कैरियर का रजिस्ट्रेशन होगा.

1 अप्रैल 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ही रजिस्टर किए जाएंगे. सभी इंसेंटिव सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए पहुंचाए जाएंगे, जो पारदर्शिता बढ़ाएगा.

यह पॉलिसी पिछली 2020 EV पॉलिसी से कैसे अलग है?

2020 की दिल्ली EV पॉलिसी मुख्य रूप से स्वैच्छिक अपनाने पर आधारित थी. उसमें सब्सिडी, टैक्स छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए लोगों को EV की ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई थी. उसका लक्ष्य सभी नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 25% EV हिस्सेदारी का था, लेकिन इसमें फॉसिल फ्यूल वाहनों पर कोई सख्त पाबंदी नहीं थी. पुराने वाहनों के स्क्रैपेज पर भी सीमित ध्यान था.2026-30 की नई पॉलिसी इंसेंटिव के साथ-साथ रेगुलेशन पर जोर देती है. इसमें फॉसिल फ्यूल वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध रोक, बेहतर इंसेंटिव, स्क्रैपेज लाभ और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विस्तार शामिल है. यह पॉलिसी EV को “विकल्प” से “जरूरत” बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा और किसे नुकसान हो सकता है?

EV खरीदारों को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा. कम कीमत, 100% टैक्स छूट, सीधे इंसेंटिव और स्क्रैपेज लाभ (इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1 लाख तक) से EV खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा. पुरानी BS-IV या उससे पुरानी गाड़ियों के मालिक अगर EV अपनाते हैं तो अतिरिक्त स्क्रैपेज इंसेंटिव पा सकते हैं. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां और बैटरी स्वैपिंग सर्विस देने वाले भी लाभ में रहेंगे. आम दिल्ली निवासी स्वच्छ हवा का फायदा उठाएंगे.दूसरी ओर, पेट्रोल और CNG ऑटो-रिक्शा के मालिकों, नए पेट्रोल/CNG टू-व्हीलर खरीदने वालों, पारंपरिक ICE वाहन निर्माताओं, हाइब्रिड वाहन कंपनियों और ईंधन रिटेलर्स को नुकसान हो सकता है. छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को ट्रांजिशन की लागत उठानी पड़ सकती है.

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और EV अपनाने पर क्या असर पड़ेगा?

इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेज उछाल आने की उम्मीद है. EV कंपनियों को ग्रोथ के नए मौके मिलेंगे, सप्लाई चेन मजबूत होगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां फलेंगी-फूलेंगी. पारंपरिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर EV की ओर शिफ्ट होने का दबाव बढ़ेगा, जबकि हाइब्रिड वाहन क्षेत्र को चुनौती मिल सकती है.EV अपनाने पर सकारात्मक असर पड़ेगा. शुरुआती खरीद लागत कम होने, बेहतर चार्जिंग नेटवर्क और कमर्शियल फ्लीट के तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. यह भारत के राष्ट्रीय EV लक्ष्यों को भी गति देगा. हालांकि, बैटरी रिसाइक्लिंग, स्किल्ड वर्कफोर्स और ट्रांजिशन सपोर्ट जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी. नई पॉलिसी दिल्ली को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है. सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इंसेंटिव कितनी तेजी से और पारदर्शी तरीके से पहुंचते हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विश्वसनीय बन पाता है. 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला यह नया दौर दिल्ली की सड़कों को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है.

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Farha Fatima

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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