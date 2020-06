नई दिल्ली: दिल्ली में अब सभी दुकानें और बाजार एक साथ खुल सकते हैं. इससे पहले दुकानें सम और विषम संख्या के आधार खुल रही थीं, जिसके तहत एक दिन सम संख्या वाली दुकानें और दूसरे दिन विषम संख्या वाली दुकानें खोली जा रही थीं. Also Read - Delhi Border Seal: सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान- सील की जाएंगी दिल्ली की सभी सीमाएं

अब दिल्ली सरकार द्वारा सभी दुकानों को रोज खोले जाने की अनुमति दे दी गई है. सभी बाजार और दुकानें खोलने की अनुमति देने के साथ ही दिल्ली सरकार ने दुपहिया वाहनों, कारों, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि से जुड़ी शर्तें भी वापस ले ली हैं.

In autos, e-rickshaws and other vehicles, as per earlier orders, the number of passengers was fixed. But now we are lifting the restrictions on the number of passengers travelling in auto, e-rickshaws and other vehicles: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/oNukPNXAXT

— ANI (@ANI) June 1, 2020

— ANI (@ANI) June 1, 2020