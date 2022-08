Delhi NCR Rain: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार शाम (29 अगस्त) मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. नोएडा, गुरुग्राम समेत राजधानी के कई हिस्सों में भारी बारिश (Rain Update) से मौसम सुहाना भले ही हो गया लेकिन जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई. भारी बारिश और जलजमाव की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक धीमा (Delhi-NCR Traffic Alert) हो गया और जाम लग गया. इससे दफ्तर से घर लौटने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. DND पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है. वहीं, गुरुग्राम और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर ट्रैफिक अलर्ट (Traffic Alert) जारी किया है और लोगों को इसके अनुसार ही अपना यात्रा प्लान करने की अपील की है.Also Read - Weather Update: बिहार-यूपी में बरसेंगे बादल, दिल्ली को रहेगा बारिश का इंतजार, जानिए कैसा रहेगा आज मौसम का मिजाज

Water logging has been reported at CRPF chowk. Our traffic officials are on the spot to facilitate the traffic flow. Commuters are requested to plan their travel accordingly. @gurgaonpolice pic.twitter.com/sOQWZG8gIK — Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) August 29, 2022

Water logging has been reported near Sikanderpur power house. Our traffic officials are on the spot to facilitate the traffic flow. Commuters are requested to plan their travel accordingly. @gurgaonpolice pic.twitter.com/NvsgA6Y6V1 — Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) August 29, 2022

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर बताया, ‘CRPF चौक, आर्टिमिस चौक, सिकंदरपुर पावरहाउस पर जलजमाव की सूचना है. यातायात व्यवस्था को सुचारू तरीके से बहाल करने के लिए ट्रैफिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि वे इसे देखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

Traffic congestion has been reported at Mayfield garden chowk, Artimis chowk due to water logging.Our traffic officials present on the spot to facilitate the traffic. @gurgaonpolice pic.twitter.com/Q7d15SgikZ — Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) August 29, 2022

Traffic congestion has been reported on NH-48 near Kherki Toll towards Delhi due to vehicle pressure.Our traffic officials present on the spot to facilitate the traffic. @gurgaonpolice pic.twitter.com/QKGcLEwCHV — Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) August 29, 2022

अपने अगले ट्वीट में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि ‘मेफील्ड गार्डन चौक, आर्टिमिस चौक पर जलजमाव के कारण ट्रैफिक जाम की सूचना है. हालांकि ट्रैफिक अधिकारि मौके पर मौजूद हैं.’ वहीं, अगले ट्वीट में ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि दिल्ली की ओर खेरकी टोल के पास NH-48 पर ट्रैफिक जाम की सूचना है. यातायात की सुविधा के लिए हमारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

वहीं, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्वीट कर यातायात का ताजा हाल बताया है. नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर बताया, ‘पर्थला गोलचक्कर पर यातायात का दबाव अधिक होने से ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है. पुलिसकर्मी यातायात सामान्य बनाने में लगे हैं.’

वहीं, सेक्टर-62 मॉडल टाउन गोलचक्कर पर भी बारिश के कारण ट्रैफिक जाम है. ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात सामान्य बनाने में जुटे हुए हैं.

इसके अलावा नोएडा-दादरी मार्ग, हल्दौनी तिराहा (कुलेसरा) पर भी यातायात धीमी गति से चल रहा है. यातायात पुलिसकर्मी यातायात सामान्य बनाने में लगे हैं.