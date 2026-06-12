दिल्ली-नोएडा के लोग दें ध्यान! इन रास्तों पर रहेगी आवाजाही बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi- Noida Traffic Advisory: दिल्ली और नोएडा में चल रहे निर्माण कार्यों के कारण रिंग रोड, महारानी बाग से आश्रम, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 130 फीट रोड पर भारी ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. जाम से बचने के लिए निकलने से पहले वैकल्पिक रास्तों की पूरी लिस्ट यहां देखें..

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दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी, नोएडा ट्रैफिक डायवर्जन

Traffic Police traffic advisory: अगर आप दिल्ली-NCR की सड़कों पर निकलने वाले हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है. दिल्ली और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग विकास कार्यों को देखते हुए दो बड़ी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की हैं. दिल्ली के महरानी बाग-आश्रम स्ट्रेच से लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 130 फीट रोड तक कई रूट डायवर्ट किए गए हैं. ऐसे में बिना जानकारी के घर से बाहर निकलने पर आप लंबे जाम में फंस सकते हैं. आइए जानते हैं कि किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस ने नए रास्तों को लेकर क्या विकल्प दिए हैं…

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में डायवर्जन

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा फुटओवर ब्रिज (FOB) के निर्माण कार्य को लेकर एडवाइजरी जारी की है. यह काम 130 फीट रोड पर ब्लू सफायर मॉल और गौर सौंदर्यम के बीच, ब्लू सफायर मॉल यू-टर्न के पास, किया जा रहा है. राहत की बात यह है कि ये काम केवल रात के समय होगा.

टाइम और डेट: 11 जून की रात 11:30 बजे से 12 जून की सुबह 5:00 बजे तक और फिर 12 जून की रात 11:30 बजे से 13 जून की सुबह 5:00 बजे तक,

डायवर्जन प्लान: जरूरत के अनुसार गौर सिटी चौक से इटैड़ा गोलचक्कर और इटैड़ा गोलचक्कर से गौर सिटी चौक वाले मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा.

जब सर्विस लेन पर काम होगा, तो गाड़ियां मुख्य मार्ग से निकाली जाएंगी और जब मुख्य मार्ग पर काम होगा, तो ट्रैफिक को सर्विस लेन से चलाया जाएगा. आपातकालीन वाहनों, जैसे एम्बुलेंस और फायर सर्विस, को बिना रोक-टोक निकाला जाएगा. वहीं, किसी तरह की ट्रैफिक असुविधा होने पर नोएडा ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं.

आश्रम- महारानी बाग के बीच एक हफ्ते तक जाम!

दिल्ली जल बोर्ड के मरम्मत और रखरखाव के काम की वजह से रिंग रोड पर महारानी बाग से आश्रम के बीच ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहने वाली है. ये डायवर्जन करीब एक हफ्ते तक जारी रहेंगी. जल बोर्ड के काम के कारण रिंग रोड के कैरिजवे की दो लेन पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी हैं. इसके चलते दिन और रात, दोनों समय भारी जाम लगने की आशंका है. ये रास्ते रहेंगे प्रभावित: डीएनडी फ्लाईवे से आश्रम की तरफ आने वाला रिंग रोड का हिस्सा और सी.वी. रमन मार्ग से रिंग रोड पर मिलने वाला ट्रैफिक सबसे ज्यादा प्रभावित होगा.

TRAFFIC ADVISORY Traffic is likely to remain affected on Ring Road between Maharani Bagh and Ashram due to ongoing Delhi Jal Board work. Commuters are advised to plan their journeys in advance, avoid the affected stretch during peak hours, and use the suggested alternate… pic.twitter.com/ppJBBr4ly9 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) June 11, 2026

वैकल्पिक मार्ग:

DND से आश्रम जाने वाले: रिंग रोड के बजाय बारापुला एलीवेटेड कॉरिडोर या सी.वी. रमन मार्ग का इस्तेमाल करें.

C.V. रमन मार्ग से रिंग रोड जाने वाले: आप माता मंदिर मार्ग से होते हुए मथुरा रोड का रूट ले सकते हैं.