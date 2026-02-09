  • Hindi
Delhi Nursery Admission: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट जल्द जारी होने वाली है, जिससे उन बच्चों के लिए एक और मौका खुलेगा जिनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आ पाया था.

Delhi Nursery Admission: नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट का इंतजार खत्म! दिल्ली के पेरेंट्स तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

Delhi Nursery Admission Second List: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर पेरेंट्स के बीच एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. पहली एडमिशन लिस्ट जारी होने के बाद अब सबकी निगाहें दूसरी लिस्ट पर टिकी हुई हैं. जिन बच्चों का नाम पहली सूची में शामिल नहीं हो पाया था, उनके लिए यह दूसरा मौका काफी अहम माना जा रहा है.

दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) की गाइडलाइन के अनुसार, प्राइवेट स्कूल पॉइंट सिस्टम के आधार पर नर्सरी एडमिशन करते हैं. इस सिस्टम में घर से स्कूल की दूरी, सिबलिंग (भाई-बहन) का उसी स्कूल में पढ़ना, पूर्व छात्र श्रेणी और अन्य मानकों के आधार पर बच्चों को अंक दिए जाते हैं. पहली लिस्ट के बाद कई स्कूलों में कुछ सीटें भर जाती हैं, लेकिन कई सीटें खाली भी रह जाती हैं. इन्हीं खाली सीटों को भरने के लिए स्कूल दूसरी लिस्ट जारी करते हैं.

दूसरी लिस्ट से जगी उम्मीद

दूसरी लिस्ट उन अभिभावकों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आती है, जो पहली लिस्ट में जगह नहीं बना पाए थे. कई मामलों में वेटिंग लिस्ट में शामिल बच्चों को भी इसी चरण में एडमिशन मिल जाता है. इसलिए पेरेंट्स को निराश होने की जरूरत नहीं है और उन्हें नियमित रूप से स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

आमतौर पर कई प्राइवेट स्कूल फरवरी महीने में नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट जारी करते हैं. लिस्ट जारी होने के बाद स्कूल सीमित समय के भीतर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने को कहते हैं. इस दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करना जरूरी होता है. तय समय सीमा के अंदर प्रक्रिया पूरी न करने पर सीट किसी अन्य बच्चे को दी जा सकती है.

पेरेंट्स तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

एडमिशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए पेरेंट्स को सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए. इनमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, माता-पिता का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार का फोटो और सिबलिंग से जुड़ा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) शामिल हैं. कुछ स्कूल आय प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं, इसलिए उसकी तैयारी भी जरूरी है. सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रखना बेहतर होता है.

उम्र सीमा को लेकर भी शिक्षा निदेशालय ने साफ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नर्सरी एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अनुसार बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच होनी जरूरी है. केजी और पहली कक्षा के लिए भी अलग-अलग उम्र सीमा तय की गई है. कुल मिलाकर, नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट पेरेंट्स के लिए एक अहम मौका है. समय पर जानकारी हासिल करना और सभी औपचारिकताएं पूरी करना एडमिशन सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकता है.

