Latest News Today: पश्चिम दिल्ली के मुंडका इलाके में लकड़ी के एक गोदाम में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. दिल्ली दमकल सेवा के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि गोदाम में आग लगने की सूचना रात 11 बज कर पांच मिनट पर मिली जिसके बाद 12 दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया.

Delhi: One person died in a fire that broke out at a godown last night in Mundka area. Twelve fire tenders reached the spot and the fire was doused.

