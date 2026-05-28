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Rain Alert: दिल्ली-NCR वालों को मिलेगी गर्मी से राहत! IMD ने दी खुशखबरी- जानें किन इलाकों में होगी बारिश

IMD Rain Alert: मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली और नोएडा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गुरुग्राम के लिए रेड अलर्ट है.

Written by: Parinay Kumar Edited by: Parinay Kumar
Published: May 28, 2026, 6:11 PM IST
IMD Delhi Rain Alert
मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. (AI Photo)

Delhi Weather Today: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में दिल्ली-NCR और उत्तर-पश्चिम भारत के दूसरे हिस्सों में तेज गर्मी से राहत मिलने का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं से इन इलाकों में मौसम बदलने की उम्मीद है. इसके अलावा IMD ने आने वाले कुछ घंटों के लिए दिल्ली-नोएडा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने शहर में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़कने और कहीं-कहीं ओले गिरने की आशंका जताई है.

IMD ने क्या दिया अपडेट?

IMD के साइंटिस्ट अखिल श्रीवास्तव के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के असर से पश्चिमी हिमालयी इलाके और आस-पास के मैदानी इलाकों में आंधी-तूफान की गतिविधि होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चल रही गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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तेज हवाएं चलने की चेतावनी

हालांकि, IMD ने कई इलाकों में तेज हवाओं और खराब मौसम की चेतावनी भी दी है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आस-पास के इलाकों में हवा की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार कभी-कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

लोगों से सावधान रहने की अपील

IMD ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की है. मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के दौरान सावधान रहने की भी सलाह दी है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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