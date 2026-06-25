लखनऊ अग्निकांड के बाद दिल्ली में एक्शन, 923 कोचिंग सेंटरों का होगा फायर ऑडिट, फेल हुए तो हो सकते हैं सील

फायर सेफ्टी नियमों में लापरवाही बरतने वाले कोचिंग संस्थानों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले सेंटरों को सील भी किया जा सकता है.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 25, 2026, 1:59 PM IST
अब नहीं चलेगी लापरवाही! (image- AI)
अब नहीं चलेगी लापरवाही! (image- AI)
  • लखनऊ अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने सभी कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा जांच का फैसला लिया है.
  • राजधानी के 923-924 कोचिंग संस्थानों का एक महीने के भीतर फायर ऑडिट होगा.
  • सुरक्षा मानकों और दस्तावेजों में कमी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
  • सरकार जल्द ही कोचिंग संस्थानों के लिए नया कानून भी ला सकती है.

लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. राजधानी के 923 से अधिक कोचिंग सेंटरों का अगले एक महीने में फायर ऑडिट और सुरक्षा निरीक्षण कराया जाएगा. दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि शहर में करीब 923 से 924 कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं और इन सभी का अगले एक महीने के भीतर फायर ऑडिट और सुरक्षा निरीक्षण कराया जाएगा. ians की खबर के मुताबिक, आशीष सूद ने मीडिया से कहा कि कोचिंग सेंटरों के लिए नियम और कानून तैयार करने के उद्देश्य से गठित समिति की बैठक बुलाई जा चुकी है. यह समिति गौबा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई है. उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को इस पूरी प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.

कोचिंग सेंटरों की जांच करने के निर्देश

दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि नगर निगम के साथ सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर एक महीने के भीतर सभी 923-924 कोचिंग सेंटरों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान फायर सेफ्टी, सुरक्षा मानकों और अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कोचिंग संस्थानों के दस्तावेज पूरे नहीं होंगे या जो सुरक्षा ऑडिट में तय मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें सील भी किया जा सकता है.

जल्द ही एक नया कानून लाया जाएगा

आशीष सूद ने यह भी बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर जल्द ही एक नया कानून लाया जाएगा. इस कानून में कोचिंग संस्थानों की फीस से लेकर संचालन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा. वहीं, कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताब में आपातकाल (इमरजेंसी) का नया अध्याय शामिल किए जाने के सवाल पर भी दिल्ली सरकार के मंत्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है और घोषित तथा अघोषित आपातकाल में क्या अंतर होता है.

मंत्री आशीष सूद ने कहा कि देश के युवाओं को यह भी पता होना चाहिए कि आपातकाल के दौरान किस प्रकार की घटनाएं और अत्याचार हुए थे. लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े ऐसे विषयों की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचना बेहद जरूरी है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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