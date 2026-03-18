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Delhi Palam Fire Nine People Dead Three Children Included

Delhi Palam Fire: दिल्ली के पालम में भीषण आग! 9 लोगों की मौत, 3 बच्चे भी शामिल- कई गंभीर रूप से घायल

Delhi Palam Fire: दिल्ली के पालम इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग में 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और लोगों को बचाने का काम शुरू किया.

Delhi Palam Fire 9 Killed: राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में मंगलवार (18 मार्च, 2026) को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जब एक चार मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई. इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली अग्निशमन सेवा को आग लगने की सूचना मिली. इसके तुरंत बाद दमकल विभाग की करीब 30 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला. कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ गई. मौके पर पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गईं.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से पहले विस्तृत जांच कर रहे हैं. इस दुखद घटना पर नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी.

क्या है आग लगने की वजह?

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से पहले विस्तृत जांच कर रहे हैं. इस दुखद घटना पर नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी.