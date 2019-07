नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली का एक स्कूल माता-पिता को सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने वाला दुनिया का पहला स्कूल बन गया है. माता-पिता मोबाइल एप के जरिये अपने बच्चे को कक्षा में पढ़ते हुए देख सकते हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस साल नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों के क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे.

केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ यहां के लाजपत नगर स्थित शहीद हेमू कलानी सर्वोदय विद्यालय की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरों को चालू कर योजना का उद्घाटन किया. यह दिल्ली का पहला ऐसा स्कूल है, सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से जहां न सिर्फ परिसर में, बल्कि सभी क्लासरूमों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

This is India’s first government school, ‘Shaheed Hemu Kalaani Sarvoday Bal vidyalaya’ Lajpat Nagar, where CCTV feed will be available to the parents. pic.twitter.com/8SopTHPzCA

— Ankit Lal (@AnkitLal) July 6, 2019