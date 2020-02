नयी दिल्ली: उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों से पहले कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए आलोचना का सामना कर रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा और हिंसा के शिकार कुछ पीड़ितों के परिवारों ने शनिवार को कनॉट प्लेस में ”जिहादी आतंकवाद” के खिलाफ शांति मार्च निकाला. इस दौरान कुछ लोगों ने ‘देश के गद्दारों को गोली मारो…’ के नारे लगाए. एनजीओ ‘दिल्ली पीस फोरम’ ने इसका आयोजन किया था. जंतर-मंतर से संसद मार्ग थाने तक शनिवार को निकाले गए ‘शांति मार्च’ के दौरान मिश्रा ने न तो नारेबाजी की और न ही सभा को संबोधित किया. जंतर-मंतर पर सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों के हाथ में तिरंगा था और हवा में ‘जय श्री राम’, ‘भारत माता की जय’ के नारे गूंज रहे थे. मार्च के आयोजकों ने हिंसा के दौरान मारे गए हेड कांस्टेबल रतन लाल और आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की. हिंसा में अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है.

Look at the crowd today at Jantar Mantar

तुम कितना भी झूठ फैलाओ

ये पब्लिक हैं सब जानती हैं#DelhiAgainstJehadiViolence pic.twitter.com/jP00V5t715

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) February 29, 2020