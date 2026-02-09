दिल्ली में फ्लाईओवर पर कार में मिली तीन लाशें, कौन थे ये लोग, आपस में क्या था कनेक्शन? गहराया रहस्य

Delhi Latest News: दिल्ली में फ्लाईओवर पर एक लावारिस कार में तीन लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. दिल्ली पुलिस इस मामले में सुसाइड और मर्डर, दोनों एंगल से जांच कर रही है.

Image Source- PTI

Delhi Car Dead Body: दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर एक कार में मिले तीन शवों ने पूरी राजधानी को चौंका दिया है. इस घटना को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस और आम जनता के मन में अब भी कई सवाल तैर रहे हैं. आखिर वे तीन लोग कौन थे? वे वहां क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल उनकी मौत कैसे हुई.

मामला रविवार दोपहर का है. करीब 3:50 बजे दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली. सूचना देने वाले ने बताया कि पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास खड़ी एक सफेद टाटा टियागो कार के अंदर कुछ लोग बेसुध पड़े हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं. जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो कार का नजारा खौफनाक था. गाड़ी के अंदर दो पुरुष और एक महिला मृत अवस्था में पाए गए.

मृतकों की पहचान

पुलिस की शुरुआती जांच में तीनों की पहचान रणधीर, शिवनरेश और लक्ष्मी देवी के तौर पर की गई है. रणधीर कार के मालिक थे और दिल्ली के रणहोला इलाके में रहते थे. शिवनरेश भी रणहोला इलाके के ही निवासी थे. लक्ष्मी देवी दिल्ली के ही जहांगीरपुरी इलाके की रहने वाली थीं.

कई अनसुलझे सवाल

इस मामले में सबसे बड़ी गुत्थी इन तीनों का आपस में रिश्ता है. पुलिस अभी तक यह साफ नहीं कर पाई है कि जहांगीरपुरी की रहने वाली महिला और रणहोला के रहने वाले इन दो पुरुषों का आपस में क्या संबंध था.

वे तीनों रविवार को उस जगह पर क्यों जमा हुए थे? क्या वे किसी खास काम से मिले थे या फिर यह किसी सोची-समझी योजना का हिस्सा था. पुलिस इन तीनों के मोबाइल रिकॉर्ड और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच कर रही है ताकि उनके संबंधों की कड़ियां जोड़ी जा सकें.

पुलिस की थ्योरी- हत्या या आत्महत्या

घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट की हैं, जो मामले को और उलझा देती हैं. तीनों शवों पर बाहरी चोट या हाथापाई का कोई भी निशान नहीं मिला है. इससे यह संकेत मिलता है कि उनके साथ कोई शारीरिक जबरदस्ती नहीं की गई थी.

लूटपाट के संकेत नहीं

कार के अंदर का सामान सुरक्षित था. न तो गाड़ी के शीशे टूटे थे और न ही लूटपाट की कोई कोशिश नजर आई. चूंकि शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं, इसलिए शुरुआती तौर पर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि तीनों की मौत जहर खाने से हुई होगी. हालांकि, पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.

जांच की वर्तमान स्थिति

दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने कार के अंदर से कई नमूने और सबूत इकट्ठा किए हैं. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता चल सके कि कार वहां कब आकर रुकी थी और क्या उस दौरान कोई और व्यक्ति गाड़ी के आसपास देखा गया था.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस को अभी तक कार से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. अगर यह आत्महत्या है, तो बिना सुसाइड नोट के इसके पीछे की वजह जानना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. क्या वे किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे या फिर कोई पारिवारिक विवाद था? इन पहलुओं पर अभी पूछताछ जारी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगी मौत की वजह

फिलहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. क्या यह आपसी सहमति से की गई आत्महत्या है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है.

