नई दिल्ली आने से बचें...धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली पुलिस ने नीट प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली क्षेत्र में यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचें, वैकल्पिक रास्ते अपनाएं

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Delhi Police Advisory (Image: IANS)

Delhi Police Advisory: दिल्ली पुलिस ने नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बीच नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने कहा है कि लोग नई दिल्ली क्षेत्र की ओर यात्रा न करें. भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम के कारण वहां जाना मुश्किल हो रहा है. यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि देरी न हो और यात्रा आसान रहे. पुलिस ने शुक्रवार को भी प्रतिबंधित इलाकों में सिर्फ जरूरी काम के लिए जाने की सलाह दी थी.

सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस ने ऐप आधारित कैब सेवाओं, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, क्विक कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नोटिफाइड जोन में अपनी सेवाएं सीमित रखें. राइड हेलिंग सेवाएं, फूड डिलीवरी ऐप्स और डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इन इलाकों में सख्ती से नियमों का पालन करना होगा. इससे ट्रैफिक कम रहेगा और आम लोगों को परेशानी नहीं होगी. इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री गेट अब खुले हैं.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. देशभर में चल रहे नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने यह फैसला लिया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके अपनी इस्तीफे की जानकारी दी. इस्तीफा देते समय उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए अपनी शिक्षा क्षेत्र में दी गई सेवाओं का जिक्र किया. प्रधान ने पेपर लीक विवाद पर चिंता जताई और कहा कि उन्होंने शुरू से ही इसकी जिम्मेदारी ली थी. पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बहुत परेशान किया है.

Citizens are advised to avoid traveling towards the New Delhi area due to heavy crowds and high traffic congestion observed across the district. Commuters should use alternative routes to prevent delays and ensure a hassle-free journey.@dtptraffic#DPUpdates pic.twitter.com/V6JsqRUKnC — Delhi Police (@DelhiPolice) July 25, 2026

जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. CJP ने सिर्फ इस्तीफे को अपनी जीत नहीं माना है बल्कि कई अन्य मांगें भी रखी हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा. इस प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो रही है. दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक लोग इस इलाके से बचकर रहें और वैकल्पिक रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंचें.

दिल्ली की मौजूदा स्थिति

नीट विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर गरमा गया है. छात्रों का उत्साह अभी भी बरकरार है. दिल्ली पुलिस लगातार ट्रैफिक और सुरक्षा पर नजर रखे हुए है. मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री गेट खोल दिए गए हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से नई दिल्ली क्षेत्र की ओर न जाएं. सरकार और CJP के बीच बातचीत जारी है. उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी और छात्रों की बाकी मांगें भी पूरी होंगी.