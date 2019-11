नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने असम से तीन आतंकवादियों को आईईडी बम के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों की जानकारी के अनुसार इन आतंकवादियों की राजधानी दिल्ली में किसी बड़े हमले की साजिश थी. पुलिस को कुछ दिन पहले ऐसी जानकारी मिली थी कि असम में कुछ आतंकवादी है जिसके बाद पुलिस ने प्लान तैयार किया और आज तीनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक बड़ी कामयाबी है. गिरफ्तार हुए आतंकियों से पुलिस पुछताछ कर रही है. इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. ये आतंकवादी पहले असम के एक कार्यक्रम में विस्फोट का ट्रायल करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने दबिश देकर तीन आतंकियों को उनके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया.

DCP Pramod Kushwaha, Delhi Police Special Cell: The three persons Islam, Ranjeet Ali, & Jamal were arrested from Goalpara, Assam. https://t.co/E8zNOWom8E

— ANI (@ANI) November 25, 2019