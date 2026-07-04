धमकी भरे ईमेल की गुत्थी सुलझी, दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आई सच्चाई

Bomb Threat Case: दिल्ली पुलिस ने बम धमकी वाले ईमेल भेजने वाले संदिग्ध की पहचान कर ली है. जांच में ईमेल फर्जी मिले, कोई विस्फोटक नहीं मिला और मामले की जांच जारी है.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 4, 2026, 1:11 AM IST
Bomb Threat Case
दिल्ली पुलिस का खुलासा (Image: AI)
  • धमकी वाले ईमेल पूरी तरह फर्जी पाए गए
  • तकनीकी जांच से गाजियाबाद पहुंची दिल्ली पुलिस टीम
  • संदिग्ध निशांत त्यागी से पूछताछ लगातार जारी है
  • कहीं भी विस्फोटक या संदिग्ध सामान नहीं मिला

Bomb Threat Case: दिल्ली पुलिस ने उन धमकी भरे ईमेल भेजने वाले संदिग्ध तक पहुंच बनाई है, जिनमें कई बड़े सरकारी संस्थानों और एयर इंडिया की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सभी ईमेल फर्जी पाए गए हैं. किसी भी जगह से विस्फोटक या संदिग्ध सामान नहीं मिला है. यह मामला 29 जून का है, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), इसरो, डीआरडीओ, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान को ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई थी. धमकी मिलते ही सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया और सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई.

गाजियाबाद तक पहुंची पुलिस

मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने ईमेल भेजने वाले खातों की तकनीकी जांच की. जांच में दो जीमेल अकाउंट सामने आए, जिनका इस्तेमाल धमकी वाले ईमेल भेजने के लिए किया गया था. इसके बाद पुलिस ने इन खातों से जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई. तकनीकी निगरानी की मदद से जांच टीम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंची. यहां गोविंद नगर के संयोग नगर इलाके में एक मकान पर पुलिस ने कार्रवाई की. चाणक्यपुरी सब-डिवीजन की टीम ने एसीपी अर्शदीप सिंह पंवार की निगरानी में संदिग्ध की पहचान की और उससे पूछताछ शुरू की.

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संदिग्ध की पहचान, शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा

पुलिस के अनुसार, संदिग्ध की पहचान 36 वर्षीय निशांत त्यागी के रूप में हुई है. वह गाजियाबाद के संयोग नगर बैंक कॉलोनी का रहने वाला है. पूछताछ में पता चला कि उसने ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई की थी और साल 2010 में ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर सका. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है और कई सालों से अलग-अलग अस्पतालों में उसका इलाज चल रहा है. परिवार ने भी उसकी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पुलिस को दी है. हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

फर्जी निकली धमकी, कहीं नहीं मिला विस्फोटक

दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक की जांच में सभी धमकी वाले ईमेल फर्जी पाए गए हैं. जांच के दौरान संदिग्ध के पास से कोई बम, विस्फोटक या दूसरी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई. ईमेल मिलने के बाद जिन संस्थानों और उड़ान की जांच की गई, वहां भी कोई खतरा नहीं मिला. पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से हर सूचना को गंभीरता से लिया गया और सभी जरूरी कदम उठाए गए. समय रहते जांच पूरी होने से किसी तरह की अफवाह या घबराहट फैलने से भी बचाव हुआ.

ईमेल भेजने की वजह जानने में जुटी पुलिस

नई दिल्ली जिला पुलिस के उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदिग्ध ने ये ईमेल किस मकसद से भेजे थे. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस मामले में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं. जांच में मिलने वाले सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की झूठी धमकियां न केवल कानूनन अपराध हैं, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों का समय और संसाधन भी बेकार करती हैं. इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

(इनपुट: IANS)

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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