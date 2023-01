वित्त मंत्रालय का कर्मचारी जासूसी के मामले में गिरफ्तार, दूसरे देशों को गोपनीय जानकारी बेचने का आरोप

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के आरोप में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के एक कर्माचारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी सुमित पर दूसरे देशों को जानकारी भेजने का आरोप है. न्यूज एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हवाले से बताया कि सुमित वित्त मंत्रालय में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था. वह वहां डेटा एंट्री ऑपरेटर है.

During his search, one mobile phone which was being used by him for sharing secret information related to the Ministry of Finance was recovered from his possession. Case registered under the Official Secrets Act: Delhi Police Crime Branch — ANI (@ANI) January 18, 2023