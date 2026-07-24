CJP के आंदोलन के बीच एक्शन में दिल्ली पुलिस, अगले आदेश तक सभी छुट्टियां रद्द

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा लीक के विरोध में बैठी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोनल को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कसने का फैसला किया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 24, 2026, 12:06 PM IST
Delhi Police
दिल्ली पुलिस @delhi police/Instagram
  • दिल्ली पुलिस ने अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कीं रद्द
  • अगले आदेश तक अब सिर्फ इमरजेंसी हालात में छुट्टियां ले पाएंगे पुलिसकर्मी
  • यह आदेश सभी रैंक के पुलिसकर्मियों पर होगा लागू
  • कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया यह कदम

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में नीट (NEET) परीक्षा लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला किया है. पुलिस ने अगले आदेश तक सभी रैंक के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. नीट परीक्षा लीक को लेकर दिल्ली में बीते 35 दिनों से CJP के नेतृत्व में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बीच सोमवार से यह आंदोनल कई बार हिंसा का भी शिकार हुआ है, जब आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की वारदातें सामने आईं.

पुलिस को आंदोलन में कई शरारती तत्वों के शामिल होने की भी आशंका है. इसके लिए उसने कमर कसना शुरू कर दिया है. दिल्ली में सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. नए आदेश के मुताबिक, पुलिसकर्मियों को सिर्फ इमरजेंसी हालात में ही छुट्टी मिल सकेगी.

और पढ़ें: 'कोर्ट का वक्त बर्बाद मत कीजिए'... CJP प्रदर्शन पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI की सख्त टिप्पणी

इस आदेश के तहत जो पुलिसकर्मी पहले से ही इस दौरान छुट्टियों पर हैं, तत्काल प्रभाव से उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें ड्यूटी पर बुला लिया गया है. इस बीच केंद्र सरकार ने CJP के साथ शुक्रवार को बैठक बुलाई है. यह मीटिंग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में आज दोपहर 12.30 बजे शुरू होगी.  इसमें CJP के प्रतिनिधि सरकार से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात करेंगे. यह दोनों के बीच दूसरे दौर की मुलाकात है. इससे पहले सोमवार को इनके बीच पहली मुलाकात हुई थी.

CJP ने इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं होने तक जंतर-मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखने की बात दोहराई है. उनकी इस मांग को कांग्रेस समेत समूचे विपक्षा का समर्थन हासिल हो रहा है. हालांकि सरकार ने आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिशें की हैं. उसने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही है.

नीट पेपर लीक के चलते आत्महत्या करने वाले परिवारों को उचिता मुआवजा देने की बात भी स्वीकार की है. सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि वह शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करेगी. लेकिन अब सारी बातचीत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.