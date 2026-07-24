CJP के आंदोलन के बीच एक्शन में दिल्ली पुलिस, अगले आदेश तक सभी छुट्टियां रद्द

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा लीक के विरोध में बैठी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोनल को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कसने का फैसला किया है.

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दिल्ली पुलिस @delhi police/Instagram

दिल्ली पुलिस ने अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कीं रद्द

अगले आदेश तक अब सिर्फ इमरजेंसी हालात में छुट्टियां ले पाएंगे पुलिसकर्मी

यह आदेश सभी रैंक के पुलिसकर्मियों पर होगा लागू

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया यह कदम

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में नीट (NEET) परीक्षा लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला किया है. पुलिस ने अगले आदेश तक सभी रैंक के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. नीट परीक्षा लीक को लेकर दिल्ली में बीते 35 दिनों से CJP के नेतृत्व में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बीच सोमवार से यह आंदोनल कई बार हिंसा का भी शिकार हुआ है, जब आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की वारदातें सामने आईं.

पुलिस को आंदोलन में कई शरारती तत्वों के शामिल होने की भी आशंका है. इसके लिए उसने कमर कसना शुरू कर दिया है. दिल्ली में सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. नए आदेश के मुताबिक, पुलिसकर्मियों को सिर्फ इमरजेंसी हालात में ही छुट्टी मिल सकेगी.

इस आदेश के तहत जो पुलिसकर्मी पहले से ही इस दौरान छुट्टियों पर हैं, तत्काल प्रभाव से उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें ड्यूटी पर बुला लिया गया है. इस बीच केंद्र सरकार ने CJP के साथ शुक्रवार को बैठक बुलाई है. यह मीटिंग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में आज दोपहर 12.30 बजे शुरू होगी. इसमें CJP के प्रतिनिधि सरकार से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात करेंगे. यह दोनों के बीच दूसरे दौर की मुलाकात है. इससे पहले सोमवार को इनके बीच पहली मुलाकात हुई थी.

CJP ने इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं होने तक जंतर-मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखने की बात दोहराई है. उनकी इस मांग को कांग्रेस समेत समूचे विपक्षा का समर्थन हासिल हो रहा है. हालांकि सरकार ने आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिशें की हैं. उसने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही है.

नीट पेपर लीक के चलते आत्महत्या करने वाले परिवारों को उचिता मुआवजा देने की बात भी स्वीकार की है. सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि वह शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करेगी. लेकिन अब सारी बातचीत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है.